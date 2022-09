Este es el plazo que se da Bill Gates para intentar solucionar los grandes problemas del mundo

Desde hace más de 20 años, Bill Gates y su exmujer Melinda French Gates han impulsado la que, por fondos, se considera la fundación más grande del mundo. La Fundación Gates tiene entre sus objetivos combatir enfermedades como la malaria u otras que están erradicadas en los países desarrollados pero no en África, como la poleo, además de financiar fórmulas para combatir el cambio climático.

Hace unas semanas el cofundador de Microsoft anunció que planea que la fundación reciba la mayoría de su fortuna durante los próximos años, para así impulsar sus programas. Ahora, le ha puesto también una fecha de fin para cumplir sus objetivos.

En una conversación en una cumbre sobre filantropía organizada por Forbes, puso una fecha límite de 25 años para su fundación.

"El objetivo de la fundación es funcionar otros 25 años", dijo Gates. ¿Su objetivo para el próximo cuarto de siglo? "Intentar acabar con las enfermedades infecciosas, o con todas las enfermedades que hacen que el mundo sea desigual, ya sea erradicándolas o reduciéndolas a niveles muy bajos".

El anuncio se produce como decimos apenas dos meses después de que Gates hiciera una donación récord de 20.000 millones de dólares a la fundación, una de las mayores donaciones de la historia de la filantropía. También se comprometió a donar otros 20.000 millones de dólares "en algún momento dentro de unos años" y a seguir donando hasta que deje de figurar en la lista de multimillonarios.

Su fundación terminará con él y con su esposa

Dentro de 25 años, Gates tendrá 91 años, mientras que Melinda tendrá 83 años. Esto significa que la próxima generación de multimillonarios filántropos tendrá que continuar con la labor de la fundación.

"Ese es probablemente el periodo de tiempo en el que Melinda y yo podremos ayudar de forma consciente a asegurar que se mantenga en el camino", dijo Gates. "Creemos que gastar todo el dinero en ese plazo tiene sentido. Así que iremos aportando cada vez más".

Gates espera que la fundación siga centrada en la asistencia sanitaria y la erradicación de enfermedades, aunque se le haya pedido que se mueva a otras áreas de la filantropía. "Tenemos un gran equipo de personas y realmente no estamos añadiendo nuevas causas", dijo. "La gente pensaba: 'Oh, bueno, ahora deberíais hacer todas estas otras cosas'. No, simplemente vamos a hacer lo que hacemos con más profundidad, combatir la malaria, VIH, sarampión, y la erradicación de la polio".