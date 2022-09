Suspenden 15 minutos el Pleno de las Cortes de Castilla y León tras el segundo rifirrafe en dos días

El vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez (PP), ha suspendido el Pleno durante 15 minutos tras un enfrentamiento del procurador de Podemos, Pablo Fernández, con el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quienes interpelaban al representante de la formación morada cuando éste estaba en el uso de la palabra.

En el debate sobre la toma en consideración de la modificación de la Ley de Senadores de Castilla y León Pablo Fernández ha defendido que la Comunidad "sufre" a un vicepresidente "que cobra 100.00 euros al año" sin "tener competencias" además de estar en las Cortes para "insultar a la gente", en referencia a la situación que se vivió ayer en el parlamento después de que García-Gallardo llamara "imbécil" al procurador de Ciudadanos, Francisco Igea.

Estas palabras provocaron que García-Gallardo interpelara a Fernández desde su asiento, lo que ha llevado a que el procurador de Podemos requiriera al vicepresidente de la Junta a que tomase la palabra e intervenga "con valentía" ante el Pleno. En ese momento Fernández ha pedido el amparo del vicepresidente de las Cortes, quien presidía en Pleno, y le ha afeado que PP y Vox están convirtiendo el Parlamento en una "cochiquera".

"Ante un insulto el presidente no dijo nada, se puede insultar impunemente", ha lamentado el procurador en referencia al enfrentamiento entre Igea y García-Gallardo.

Ante estas palabras, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha increpado a Fernández para asegurar que lo que busca es un vídeo. "A mi no me hace falta un video", ha insistido el representante de Podemos, tras lo que ha advertido al responsable del PP que "no es nadie para mandar" ante su insistencia a que se centrara en el tema del debate. No obstante, el vicepresidente de las Cortes, tras instar a Fernández hasta en tres ocasiones a que se centrara en la cuestión, le ha invitado a abandonar la Tribuna. "Ahora sí", ha señalado el procurador de Podemos, "éste es el presidente, tu no eres nadie", ha zanjado.

"Problemas reales"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a la "desescalada verbal" en las Cortes para ocuparse de los problemas "reales" de la gente y ha avanzado que dejará el asunto del insulto de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, en "una conversación privada".

Mañueco se ha pronunciado de este modo en los pasillos de las Cortes sobre la situación que se vivió este martes en el Pleno en el que el vicepresidente llamó "imbécil" al procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, cuando éste intervenía ante la Cámara para defender una interpelación sobre transparencia.

Así, el presidente de la Junta ha asegurado que a él siempre le encontrarán en "el diálogo y la moderación política" con el fin de "tender puentes" para ocuparse de los "problemas reales de la gente". En este sentido, ha recordado que cuando existía "tensión" en la Conferencia de Presidentes siempre pidió una "desescalada verbal" y precisamente es eso lo que considera que hay que hacer en el Parlamento regional.