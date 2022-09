Por qué 'avisan' a las abejas reales de la muerte de un monarca en el Reino Unido

La muerte de la Reina Isabel II trajo consigo un centenar de noticias sobre su herencia y los nuevos nombramientos reales, como el de su hijo Carlos III como el nuevo rey. Pero hubo una información del medio Daily Mail que desconcertó a todo el mundo. La extraña noticia sobre el apicultor real que les "informó" a las abejas sobre la muerte de la Reina.

Así es, no solo los humanos supieron sobre este acontecimiento, también fueron notificadas las abejas de la Reina Isabel II, por parte del apicultor que trabaja para la familia real. Y es que en el mundo interior de la realeza británica existe la figura de este trabajador que mantiene viva una tradición de siglos de la corona inglesa.

El extravagante mundo real está lleno de rituales que aparecen cuando existe una transición o un cambio de reinado. Entre estos rituales, está el de avisar a las abejas que pertenecen a la monarquía sobre lo que pase con los nacimientos, nombramientos o muertes de uno de sus integrantes.

Práctica de siglos

De esta forma, y como apunta The New York Times en un reciente artículo, algunos apicultores, respaldados por historiadores costumbristas, dicen que "decirles a las abejas" es una práctica estándar que se remonta a siglos, con consecuencias potencialmente "graves" si no se sigue la tradición.

"Es una tradición muy antigua y bien establecida, pero no algo muy conocido", dijo al medio Mark Norman, folclorista y autor de "Telling the Bees and Other Customs: The Folklore of Rural Crafts".

La tradición sostiene que las abejas, como miembros de la familia, deben estar informadas de los principales "acontecimientos" de la vida de la familia real, especialmente los "nacimientos" y las "muertes".

Así los apicultores golpean cada colmena, dan la noticia y cubren la colmena con una tela negra durante un período de luto. La práctica es más conocida en Gran Bretaña, pero también se encuentra en Estados Unidos y otras partes de Europa, dijo Norman al periódico estadounidense.

No informar puede traer "desgracias" y "falta" de miel

El artículo señala que en los siglos XVIII y XIX, se creía que no avisar a las abejas podía provocar diversas "desgracias", incluida su muerte o partida, o la "imposibilidad" de producir miel. Hoy en día, es menos probable que los apicultores crean que corren el riesgo de tener mala suerte, pero pueden continuar siguiendo la tradición como "una señal de respeto", dijo Norman.

Si bien John Chapple, el apicultor real del Palacio de Buckingham, se negó a comentar sobre esta práctica, el Daily Mail informó que el trabajador colocó cintas negras atadas en lazos en las colmenas antes de decirles en voz baja que la reina había muerto y que tendrían un nuevo amo.