Guardiola (PP) tiende la mano a Vara para trabajar por una educación que "trascienda" a los gobernantes

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha tendido la mano al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para trabajar por una educación que "trascienda" a los tiempos políticos y a los gobernantes, que están "de paso".

La 'popular' ha realizado este ofrecimiento al presidente extremeño con el objetivo de volver al consenso y a tender puentes en torno a la educación, como así se hizo con la Ley de Educación de Extremadura.

"Yo no me resigno a que ese hito, que fue posible por el entendimiento y la capacidad de diálogo entre los dos principales partidos de gobierno, Partido Popular y Partido Socialista, quede como un hito aislado en el pasado", ha insistido.

Guardiola ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro en Mérida con diferentes sectores relacionados con la educación en el marco de la campaña 'Habla, Extremadura', por ser ellos quienes conocen de primera mano las necesidades que tiene en estos momentos este ámbito.

Líneas de acuerdo

De esta forma, y a la vista de los problemas que han hecho llegar al PP los participantes en este encuentro, la presidenta de los 'populares' extremeños ha considerado que hay que volver a trazar las líneas de acuerdo, tejer nuevos lazos y "solidificar los puentes que han volado por intereses cortoplacistas o ideológicos".

Pero para llegar a ello, ha dicho, primero hay que "poner el oído" y, luego, ser capaz de debatir, aportar propuestas y tener también "capacidad de renuncia" para "estrechar la mano sin ningún tipo de imposición, porque estamos aquí para construir".

"Quiero una educación de calidad, que prestigie el trabajo de los docentes, que evite los recortes de plantillas y que respete, por supuesto, el derecho de las familias a elegir en libertad la educación que quieren para sus hijos", ha recalcado.

Así, ha abogado por trabajar juntos por una educación que sirva para unir y que "ponga coto" al abandono escolar, que en Extremadura es del 14 por ciento, por lo que ha invitado a implantar un protocolo de apoyo integral en la formación de estos estudiantes para que no dejen de serlo.

Oferta educativa de calidad

Para la líder del PP extremeño, las administraciones solo tienen que estar para ofrecer una oferta educativa "de calidad", que priorice al alumnado, algo que no hace, ha criticado, el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara, que hace "recortes" de docentes, de grupos e incluso cierre de centros, ha lamentado.

"Creemos y confiamos en los equipos docentes, que están formados por grandísimos profesionales que en muchas ocasiones se sienten solos o se sienten amenazados ante muchísimas incertidumbres por parte de quien debería protegerles, que es la administración", ha dicho Guardiola, al tiempo que ha manifestado que la región se debería sentir afortunada por la calidad de su docencia y de la implicación de los profesionales.

No obstante, ha apuntado que las plantillas están cada vez más ajustadas, en una región eminentemente rural y con dispersión, lo que hace que el coste de su educación sea elevado, algo que no es que sea "perfectamente asumible" sino que es "innegociable".

"Estamos ya cansados de que a algunos se le llene la boca y se harten de hablar de progreso y, sin embargo, lo único que hagan es poner freno cuando hablamos de políticas educativas", ha señalado.

Educación como pluralidad y esfuerzo

En esta línea, Guardiola ha incidido en que la educación "no debe empobrecerse ni llenarse de prejuicios" sino que debe ser "pluralidad y acuerdo", por lo que ha apostado por "trabajar y gobernar escuchando a la gente" pero "de corazón", ya que es la "única manera" de lograr juntos un sistema educativo "de calidad".

"La educación debe estar al margen de cualquier cuestión ideológica, de adoctrinamientos y de sectarismos. La educación no debe ser usada como herramienta política. Con la educación no se negocia", ha aseverado María Guardiola, quien además ha recalcado que no se puede hacer una gestión en educación "de espaldas" a quienes conocen el estado de la educación, ni aprobar decretos "en pleno verano y a escasos días de comenzar el curso escolar".

Así, se ha referido a que en los últimos años se han cerrado colegios públicos y concertados, se han suprimido unidades y se han recortado las plantillas aunque, y a pesar de estos recortes, los problemas no se están solucionando, por lo tanto, "hay algo que de estar haciéndose mal".

Ratios más bajas

Por ello, el PP extremeño ha reafirmado su apuesta por unas ratios más bajas, por una atención más personalizada, de calidad y que dé seguridad a la educación rural, con unas condiciones laborales dignas para los docentes.

En la reducción de las ratios también ha coincidido el director del IES Jálama de Moraleja (Cáceres) José María Brull, quien ha indicado que los profesionales de la enseñanza piensan de forma muy similar sobre la situación de este sector y tienen "bastante detectados los problemas" aunque la administración educativa, "por lo que sea" nos lo tenga.

Así, ha apostado por potenciar la escuela rural y la formación profesional y bajar las ratios, que es donde reside, en su opinión, la "calidad en la educación", por lo que ha indicado que la pérdida den alumnos por la baja natalidad se debería aprovechar para mantener las plantillas y poder bajar el número de alumnos por aula.

También ha considerado necesario que se debe tener "respeto" a los docentes y al alumnado, ya que no se puede "mandar a la guerra a los docentes" para "pelear" unos con otros, sino que lo que deberían hacer los profesionales es pelear frente a una "administración incompetente que está generando muchísimos problemas y que no es capaz de solucionarlos".

Por su parte, el docente Felipe Dávila, de la Plataforma SOS Educación Primaria, ha criticado el número de vacantes para este curso de profesores de Primaria.

"Estoy aquí para reivindicar, con mis compañeros, la especialidad de Primaria y que no desaparezca de los centros, que somos importantes, que todos los maestros somos importantes", ha dicho, además de reivindicar también la escuela rural de la región, que se está quedando "prácticamente sin docentes", ha lamentado.

En este sentido, ha invitado a los funcionarios y a los docentes interinos de Primaria a que participen este jueves, 1 de septiembre, en una concentración frente a la Consejería de Educación en Mérida a las 11,00 horas.

Por otro lado, y a preguntas de los medios, Guardiola ha sostenido que la Junta ha "olvidado la escucha" y ha indicado que el PP no lleva un mes escuchando, aunque quizá ella, como presidenta del PP de Extremadura, sí, ha dicho.

"El Partido Popular en esta región tiene magníficos parlamentarios que están defendiendo el sistema educativo de nuestra región. Se presentan muchas iniciativas parlamentarias que rechazan ellos, una de ellas es la gratuidad universal de 0 a 3 años para no generar discriminación entre los niños ni entre los centros, que es a lo que nos abocan, a enfrentarnos los uno contra los otros", ha aseverado.

"No es nuevo, lo de escuchar no es nuevo, igual para ellos sí, para nosotros no", ha aseverado.