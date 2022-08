LaLiga se cae de las estrellas y gasta ya cuatro veces menos que la Premier

LaLiga de las estrellas se cae del pedestal. La competición española ha dejado de ser de las que más gastan, quedando por detrás de la Premier League inglesa, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana y al mismo nivel prácticamente que la Ligue 1 francesa. Sin embargo, y a pesar de las dificultades a la hora de salir al mercado de fichajes, los clubes españoles han incrementado sus gastos un 13% de cara a esta temporada en comparación con la 2021/2022.

La Premier League inglesa gana por goleada y ha gastado cuatro veces más que LaLiga española, con un total de 1.734,6 millones de euros, frente a los 430,2 millones que han gastado los clubes españoles. La Serie A italiana ha destinado 681,8 millones de euros, mientras que la Bundesliga alemana ha invertido 474,2 millones de euros. Tan solo la Ligue 1 francesa ha gastado menos en fichajes que LaLiga española, con un total de 420,5 millones de euros, según datos de Transfermarkt.

En lo que a la competición doméstica se refiere, los principales fichajes los han realizado el Real Madrid y el FC Barcelona. El club de Concha Espina desembolsó un total de 80 millones de euros, más otros 20 millones en variables al Mónaco por hacerse con los servicios del mediocentro francés Aurélien Tchouaméni.

En cualquier caso, el equipo español que más dinero ha gastado en fichajes ha sido el Fútbol Club Barcelona. Los blaugrana han desembolsado en la presente temporada un total de 153 millones de euros. La incorporación más costosa ha sido la del extremo derecho brasileño Raphinha, por el que el Barça tuvo que destinar 58 millones de euros al Leeds inglés.

Le siguió la incorporación del central francés Jules Koundé, por el que pagó 50 millones de euros al Sevilla. Por último, el fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski tuvo un coste de 45 millones de euros que el club catalán tuvo que pagar al Bayern Múnich para hacerse con sus servicios esta temporada. Para poder realizar todas estas incorporaciones, el FC Barcelona ha tenido que desprenderse de parte de sus ingresos futuros. Las ya famosas "palancas" han permitido que el equipo culé haya podido realizar estas incorporaciones. No obstante, no son suficientes, ya que fichajes como el de Jules Koundé aún no han podido ser inscritos al no cumplir con las reglas del fair play financiero.

Pese a que LaLiga española gasta menos que sus homólogas europeas, el Real Madrid y el FC Barcelona han incrementado considerablemente el gasto esta temporada, situándose al nivel del resto de grandes equipos europeos. En el caso del conjunto madridista, el gasto casi se ha triplicado de una temporada a otra, pasando de los 31 millones de euros empleados en el fichaje de Eduardo Camavinga el año pasado a los 80 actuales. El FC Barcelona también ha duplicado el gasto en fichajes, siendo este de un 120% superior frente a la temporada pasada, cuando invirtió 69,5 millones de euros en los fichajes de Ferran Torres (55 millones de euros) y Emerson Royal (14 millones de euros).

El Chelsea FC se ha gastado en fichajes 201,5 millones de euros y el FC Barcelona 153

Por detrás de estos dos clubes se sitúan la Real Sociedad, con 31,5 millones de euros invertidos; el Sevilla FC, con gastos por valor de 28 millones de euros; y el Atlético de Madrid, con 26,5 millones de euros destinados a la incorporación de futbolistas.

Una realidad completamente distinta vive la Premier League inglesa. Los 20 clubes ingleses han desembolsado para la presente campaña un total de 1.734,6 millones de euros, lo que supone un 3,3% más en comparación que la temporada anterior. De esta manera, hasta nueve equipos han gastado más de 100 millones de euros, mientras que en España tan solo el FC Barcelona ha superado esta cifra. Todo ello debido al reparto de los derechos audiovisuales, más boyantes y mejor repartidos en Inglaterra que en España.

Un gasto disparado

La media de gasto de los cinco primeros equipos de la Premier League está entorno a los 152,75 millones de euros, lo que equivale al desembolso de la última temporada del FC Barcelona. Al comparar ambos datos, se confirma que, en conjunto, los cinco primeros equipos ingleses han invertido más dinero que los cinco españoles, cuya media de gasto esta temporada ha sido de 63,8 millones de euros.

El Chelsea FC ha sido el conjunto inglés que más ha desembolsado por la compra de futbolistas, con un total de 201,5 millones de euros. Le sigue un recién ascendido a la Premier, el Nottingham Forest, que pese a haber militado en la segunda división la pasada campaña cuenta en su haber con dos Copas de Europa. Así, este conjunto ha invertido un total de 148 millones de euros.

La Premier League ha alcanzado los 1.734 millones de euros en gastos en la temporada de 2022/2023

La media de gasto de los cinco primeros equipos de la Serie A italiana se sitúa en los 67 millones de euros, ligeramente por encima de la media de los equipos españoles. El gasto en la Serie A italiana ha estado liderado por la Juventus de Turín. El conjunto transalpino ha desembolsado hasta 101,5 millones de euros en la última temporada. Un poco menos ha gastado la Atalanta, con 81 millones de euros invertidos en fichajes.

La Bundesliga, por delante

La Bundesliga alemana también ha gastado más que la española. La media invertida por los cinco clubes que más han gastado esta temporada se sitúa en los 69,5 millones de euros, por encima de la Serie A y LaLiga. De esta manera, el Bayern Múnich ha gastado 137,5 millones de euros esta temporada, siendo el del central holandés Matthijs de Ligt el más caro que ha llevado a cabo el conjunto turinés, con un total de 67 millones de euros. Por último, la Ligue 1 francesa ha sido la que menos dinero ha invertido en fichajes en la temporada de 2022/2023. La media de gasto de los cinco primeros clubes ha sido de 59 millones de euros. El Paris Saint-Germain FC ha sido el equipo francés que más dinero ha desembolsado, concretamente 106,5 millones de euros.Este gasto se debe en parte al fichaje de Vitinha por 41,5 millones de euros.

Algo que tienen en común las cinco ligas europeas, es que los equipos de fútbol que más han invertido no han sido capaces de ingresar el dinero suficiente para compensar los gastos. Así, el Chelsea solo ha ingresado 44,4 millones de euros, lo que deriva en unas déficit de 157 millones.

Por otro lado, el FC Barcelona de LaLiga española ha ingresado 26 millones de euros, que no han sido suficientes para paliar los gastos de fichajes, por lo que el equipo de fútbol presenta balance negativo de 127 millones. Seguido de cerca, está el París Saint-Germain FC de la Ligue 1 francesa. Los parisinos lograron ingresos de 43,3 millones de euros, que tampoco han sido suficientes para obtener un balance positivo. Así el club francés tiene un déficit por valor de 63, 2 millones de euros.

A su vez, en la Bundesliga alemana el Bayern Múnich a pesar de haber conseguido unos ingresos de aproximadamente 96 millones de euros, esto no ha logrado compensar los gastos, generando unas pérdidas de 41,6 millones de euros. El equipo de fútbol que menos dinero ha perdido durante la última temporada es la Juventus de Turín perteneciente a la Seria A italiana. El club turinés ha ingresado 98,65 millones de euros, con lo que solo ha perdido 2,85 millones en las transacciones.

Poniendo el foco en los equipos de LaLiga española, solo dos de los equipos que más gasto tienen han obtenido un balance positivo durante la temporada 2022/2023.

Son el Real Madrid y el Sevilla, que han ingresado 92,15 millones y 87,5 millones de euros respectivamente. En relación con esto, el Sevilla FC ha conseguido unos beneficios de 59,5 millones de euros, lo que lo convierte en el equipo que mejor ha rentabilizado su política de fichajes.

La investigación de la UEFA

Los gastos de los clubes de fútbol, muchos de ellos en manos de inversores multimillonarios -los llamados 'clubes Estado'- están en el ojo del huracán. La UEFA tiene en el punto de mira, en concreto, a 20 equipos europeos por el incumplimiento de las normas de gasto durante la temporada 2020/2021. Entre estos equipos investigados se encuentra el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, la Juventus de Turín y el Arsenal FC, entre otros. De momento no existen expedientes iniciados, por lo que no se puede hablar de sanciones. No obstante, según ha revelado el periódico británico The Times si se producen multas, estas deberán ser abonadas en el plazo mínimo de un mes, lo que pondría en peligro el mercado de fichajes que se cierra a principios del mes que viene.

Todos los clubes acusados alegan que estos desfases en los gastos son algo excepcional debido a los efectos de la pandemia, cuando la UEFA decidió introducir medidas de flexibilización. Este tipo de conflictos se suele resolver con una multa económica pactada con los equipos de fútbol imputados, aunque en casos extremos puede suponer la expulsión de una competición europea.

Anteriormente, la organización deportiva había estipulado un margen de déficit entre ingresos y gastos de 30 millones de euros durante un trienio. Sin embargo, de cara a la temporada 2023/2024 tiene previsto aumentar el margen entre ingresos y gastos hasta los 60 millones de euros, con la condición de que también exigirá que los costes salariales no superen el 70% de dichos gastos.

Del mismo modo, la UEFA ha decidido fijar un porcentaje del 90% para controlar los gastos en salarios, fichajes y comisiones de representantes de los diferentes clubes. Además, se tiene previsto que dicho porcentaje vaya disminuyendo a lo largo de los próximos dos años, siendo en 2024 del 80% y en 2025 del 70%. Todo ello, en medio de una guerra abierta entre LaLiga y equipos como el PSG, al que ha denunciado directamente por saltarse el fair play financiero.