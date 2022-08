La joven que rechazó una herencia de 4.000 millones: "Tanto dinero no te hace feliz"

Su nombre es Marlene Engelhorn, de 29 años, y es la legítima heredera de la fortuna de los fundadores de BASF, la mayor empresa química del planeta. Hasta aquí, todo correcto. La noticia salta cuando esta estudiante de Lengua y Literatura alemanas en Viena ha rechazado una herencia de 4.000 millones de dólares.

"No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica", aclara Engelhorn, quien considera que "tanto dinero no te hace feliz". De esta manera, esta joven hace un llamamiento a todos aquellos que quieran lograr la redistribución de la riqueza en el mundo y que los ricos paguen más impuestos para conseguir "una sociedad más justa".

Su abuela, Traudl Engelhorn, ocupa el puesto 687 de las mayores fortunas del mundo, según publica Forbes. Su idea era que su nieta heredase todo lo amasado en más de un siglo de química y farmacia, pero ella ha declarado que renuncia al 90% de ese montante. Por tanto, 'solo' le corresponderán 200 millones.

Siempre se ha considerado una "privilegiada" y no le da vergüenza en denominarse "niña rica". Además, confiesa complicado tener que gestionar todo este patrimonio para que no se devalúe. "Conlleva mucho tiempo, esfuerzo, tensiones...", señala. Marlene también habla de los escrúpulos que hay que tener para tomar decisiones con ese dinero.

"Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo. Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año", defendía el pasado mayo en una entrevista a la BBC en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.