El FC Barcelona vende el 25% de su filial audiovisual por 100 millones

Joan Laporta cierra la tercera desinversión del FC Barcelona en un mes. El conjunto azulgrana oficializó este lunes la venta del 24,5% de Barça Studios, la filial dedicada al negocio audiovisual y de blockchain, por 100 millones de euros. El comprador es la plataforma Socios.com, que ya trabaja con el club desde hace años.

La entidad catalana obtiene así otros 100 millones para hacer frente al saneamiento del club. A través de las denominadas palancas, el Barça ya consiguió 537 millones de euros con la venta del 25% de los derechos de televisión de La Liga al fondo de inversión Sixth Street Partners. Si esa cantidad se repartió entre fichajes, evitar las pérdidas y reequilibrar los fondos propios negativos, ahora el dinero se utilizará para poder inscribir a las incorporaciones.

Laporta lo explicó durante la presentación del defensa Joules Koundé. "Se trata de una venta de participaciones para siempre por metaverso, Fan Tokens y NFT; Socios.com ha comprometido 100 millones de euros por esta operación", detalló.

De este modo, Barça Studios ya no agrupará solamente el negocio audiovisual y de producción de contenidos del club. También aglutinará las divisiones de blockchain y nuevas tecnologías asociadas. De hecho, ambas firmas ya colaboran desde hace años. Socios.com fue la encargada de lanzar el token del FC Barcelona hace tres años.

El Barça no descarta vender más activos

El dirigente puso el freno a la política de fichajes del Barça. Al menos temporalmente. Laporta aseguró que ahora se centrarán en poder inscribir a todas las incorporaciones realizadas en las últimas semanas, algo para lo que necesita el visto bueno de La Liga.

La institución catalana no tiene claro que la competición le permita registrar a todos los jugadores. Por ello no descarta tener que afrontar más desinversiones. "Intentaremos que no haga falta, pero veremos como acaba el mercado. La venta del 25% de Barça Studios ya está hecha, ahora nos centraremos en la inscripción de los jugadores y las salidas; y veremos si el entrenador se da por satisfecho o nos pide alguna incorporación más", dijo.

En la última asamblea de compromisarios, los socios del Barcelona avalaron a Laporta para que vendiera hasta el 49% de Barça Studios. Así, tiene margen para poner en el mercado un paquete igual al que ha adquirido Socios.com.