El musical madrileño factura más que todo el cine español

A día de hoy es muy habitual ver cada temporada musicales brillando en las marquesinas de los grandes teatros de España y especialmente en Madrid, donde la temporada que viene se da un fenómeno inaudito hasta el momento, con el estreno de 14 musicales en la capital. Para lograr este hito y situar a Madrid como la cuarta potencia a nivel mundial en lo que a teatro musical se refiere, solo por detrás de Londres, Broadway y Hamburgo, la industria ha realizado un arduo trabajo para conseguir que el género anglosajón sea uno de los principales focos del turismo nacional, facturando, solo en Madrid, más que todo el cine español en su conjunto.

Durante los años 50 y 60 hubo varios intentos de traer grandes musicales a España impulsados en su mayoría por José Tamayo, bajo su compañía Lope de Vega. El primer musical que estrenó fue Al Sur del Pacífico. Este espectáculo, estrenado en 1955, se hizo con cantantes líricos y fue un híbrido entre el género de la zarzuela y el del teatro musical. En 1966 se montó el mítico Hombre de la Mancha protagonizado por Paloma San Basilio. A este título le siguieron obras tan icónicas como Jesucristo Superstar, encabezado por Camilo Sesto, en 1975, o Los Miserables, en 1992, en el teatro Nuevo Apolo de Madrid, estrenado por José Tamayo y Placido domingo como cabeza de cartel. Pero no fue hasta 1999, con el estreno de La Bella y la Bestia, de la mano del actual Stage Entertainment, cuando este género comenzó a consolidarse y a reconocerse como tal en España.

En las más de dos décadas que han pasado desde que aquella Bella y Bestia subió el telón en el teatro Lope de Vega de Madrid, la industria del teatro musical ha crecido exponencialmente, contando cada vez con más productores que enriquecen la oferta cultural. Entre estos destaca Som Produce, productora encargada de títulos como Billy Elliot, West Side Story, Priscilla o Sonrisas y Lágrimas, y que estrena la temporada que viene en Madrid Mamma Mia y Matilda. Este musical es la gran apuesta de Som Produce para la próxima temporada. La compañía ha invertido 13 millones de euros en la puesta en marcha de esta obra, que cuenta con 70 niñas y niños en el elenco, que se han formado en una escuela creada para ello en 2019.

Que el musical es un pilar fundamental de la economía relacionada al turismo de España se ve reflejado en que en el año 2019, último año normal analizado, el teatro musical en Madrid facturó más de 119 millones de euros, frente a los 94,1 que facturó todo el cine español en ese mismo año. Esta tendencia se sigue manteniendo a día de hoy.

Además, el teatro musical es un gran foco de turismo de calidad para la Comunidad de Madrid, y esto se ve reflejado en que "aproximadamente el 70% de las entradas que se venden son a turistas de fuera de la comunidad de Madrid. El precio medio de una entrada es de 55 euros y se suelen comprar entre tres y cuatro entradas. Esto supone entre 150 y 200 euros por grupo de turistas, solo en teatro. A esto hay que sumarle hoteles, compras o visitas a museos", apunta Marcos Cámara, CEO y fundador de Som Produce.

El teatro musical genera un empleo de calidad con sueldos de a partir de 2.400 euros

El teatro musical también es una industria que genera un empleo de calidad regulado por convenio, con sueldos que oscilan entre los 2.400 y más de 5.000 euros mensuales, en el caso de papeles protagonistas. Que el sector haya seguido adelante y sea capaz de ofrecer un alto número de grandes producciones de calidad ha sido gracias a que las productoras han seguido trabajando a pesar de las dificultades. "En este sentido al final no te queda más remedio que reajustar todos los planes de producción y económicos: cambiar los costes de financiación, reorientar las financiaciones a más tiempo, para poder aguantar mucho más sin posibilidad de ingresos. Al final o apuestas o no apuestas, pero no te puedes quedar en medio, porque si no el mercado se muere", cuenta el CEO de Som Produce. A pesar de la buena evolución post-pandemia del sector teatral, se prevé que hasta el invierno de 2023 no se alcanzarán cifras similares a las del 2019. Jesús Cimarro, presidente de la asociación de productores y teatros de Madrid afirma que "para que el público asista al teatro es necesario ofrecerles obras de calidad y esto es en lo que está trabajando la industria teatral. Un ejemplo de que el público responde ante títulos atractivos es que Los Chicos del Coro, espectáculo del que salieron las entradas hace pocas semanas, ya ha vendido más de 3.000 pases."

Madrid capital es el mayor exponente en cuanto a oferta teatral de España, albergando el 55% de toda la producción nacional y más de 60 teatros. La temporada que viene estrenará más de 300 títulos entre teatros públicos y privados.

A pesar de la compleja situación que viven los teatros a causa de la subida de los precios, la mayoría de las compañías no repercutirán el aumento de costes en el precio de las entradas. "Nuestra cuenta de resultados ha pasado de soportar un gasto en luz de 350.000 euros al año, a agendar un gasto cercano al millón de euros, pero no lo repercutiremos en las entradas", explica Marcos Cámara.