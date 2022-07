El TS confirma la sentencia de los ERE con penas de cárcel a Griñán e inhabilitación a Chaves

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el 'caso ERE'.Así lo ha a nunciado este martes el alto tribunal, si bien el fallo emitido por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente) se conocerá en los próximos días.

Ferrer y Polo han anunciado un voto discrepante donde exponen que deberían haber sido estimados parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos, por el que se les ha impuesto finalmente pena de prisión.

El comunicado difundido por el Supremo indica que se han estimado parcialmente varios recursos, por lo que se absuelve del delito continuado de prevaricación administrativa a Javier Aguado Hinojal, a Juan Francisco Sánchez García y a Lourdes Medina Varo. Se condena a Juan Márquez Contreras como autor responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en relación de concurso ideal, apreciando la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño, con la consiguiente reducción de sanciones, imponiéndole la pena de prisión de tres años y siete años y medio de inhabilitación.

Las penas

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

De hecho, una de las consecuencias de la firmeza de la sentencia es que Griñán tendrá que hacer frente a una pena de seis años de cárcel.

Además de a Griñán, también se impusieron penas de cárcel de entre seis años y un día y siete años y un día a Antonio Fernández , José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano Aguilar. También resultó condenado el ex director general Francisco Javier Guerrero, cuya responsabilidad penal quedó extinguida con su fallecimiento en 2020.

Fueron condenados por prevaricación a inhabilitación el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez.

El fundamento de la condena de la Audiencia de Sevilla ratificada ahora por el TS es que el Gobierno de Andalucía artículo un sistema para repartir ayudas al margen de la legalidad. En esta pieza política no se acusaba a nadie a apropiarse de fondos públicos, sino de dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas y de malversar dinero del contribuyente moviéndolo fuera de todo control.

Juanma Moreno

El presidente Juanma Moreno ha mostrado minutos después de conocerse el fallo un "sentimiento agridulce": su "tristeza" porque el nombre de Andalucía se vincule a la corrupción pero también "alivio" porque finalmente se ha hecho Justicia en un fallo que ha confirmado el reparto arbitrario de 680 millones de euros.

Moreno ha pedido que la Justicia sea más ágil, más rápida, porque no se puede tardar once años en resolver esto, refiriéndose al "calvario judicial" para los encartados.

El Caso ERE se abrió en 2011 por la magistrada Mercedes Alaya.

Además de la pieza principal, hay ya sentencias de varias de las piezas separadas.

Aún están en instrucción o esperando juicio más de 180 piezas vinculadas a este caso.