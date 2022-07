Biztribution se abre al capital riesgo para vender billetes aéreos con blockchain

La startup cambia el sector de los viajes y turismo con un nuevo modelo de distribución para las compañías aéreas basado en la tecnología para optimizar y ganar en eficiencia en los viajes.

La startup Biztribution reinventa el modelo de distribución empresarial en el sector del turismo y viajes con un novedoso e innovador sistema, que permite acabar con las quejas e inconvenientes del actual, caracterizado por estar centralizado y en el que la información está agrupada y administrada por pocos agentes dentro de un mercado costoso.

La propuesta de esta joven empresa se articula en torno a un modelo de distribución empresarial de viajes aéreos totalmente desintermediado y basado en blockchain. "Nuestra red tiene que ser permisionada porque se tienen que emitir facturas y nuestra arquitectura es modular. Desarrollamos tecnología por encima de lo que es la red blockchain", explica Juan Antonio Navarro, CEO y fundador de Biztribution, a elEconomista.es

El sistema B2B también se basa en contratos inteligentes con los que se facilita a la industria del sector el cumplimiento de las obligaciones sin la participación de terceros, con total trazabilidad, y teniendo cada parte el control de su propio contenido. A estas características se suma una interfaz sencilla, lo que redundará en reducción de costes para los proveedores.

Este sistema desarrollado "mueve los activos de la industria tradicional" del sector, como los inventarios, tarifas o registros de pasajeros, entre otros. "Hacemos un cambio de modelo de negocio en el que somos diferentes, al igual que en la aplicación de tecnología".

Precisamente, el campo tecnológico ha centrado la primera etapa del desarrollo de este modelo que se acomete en tres etapas. "Quizá sea la más compleja" al englobar cómo hacer las búsquedas. "Somos capaces de decir cómo tienes que ir a un destino, los vuelos, la tarifa, cabina o los números de asientos", entre otros datos. Además, a diferencia de otros programas empleados en el sector, se incluyen todos los aeropuertos del mundo, incorporando aquellos menos conocidos o destinos menos habituales. "Nosotros tenemos incluso aeropuertos raros" para los que, al buscarlos con otros sistemas, no se obtendrían resultados. Además, Biztribution tiene capacidad de calcular la forma más rápida de viajar, opción que igualmente está disponible aunque se tengan que hacer escalas y coger varios vuelos.

Este modelo, que se ha creado por la startup desde cero, comprende otras dos fases más de desarrollo centradas en la reserva y visión de documentos. "Es importante trabajar en estos dos desarrollos por la regulación, ya que los países quieren saber quien viaja con antelación".

Biztribution está llevando a cabo algunas pruebas de concepto con aerolíneas, mientras que, de forma paralela, continúa trabajando en las siguientes fases de este sistema. Un proceso para el que la startup está abierta a la entrada de capital riesgo. "No buscamos aceleración -estamos ya en una cierta fase de madurez-, sino capital porque, hasta que no esté finalizado todo el desarrollo, no se comercializará. Es un proyecto a medio plazo" porque, además, se exigen certificados, auditorías, disponer de procesos de soporte y de entrega... "Se exige que los aviones sean seguros y las compañías pasan esta seguridad a todos los procesos". La previsión es que esté disponible en el año 2023, al menos, con un producto mínimo viable, aunque la fecha "dependerá de la inversión y de los recursos" de esta startup nacida fruto de la experiencia propia de sus tres socios en el sector aéreo.

Tecnología para solucionar inconvenientes

Biztribution comenzó en 2019 a trabajar en esta nueva forma de entender la industria de viajes y turismo, empezando por toda la investigación para conocer si la tecnología blockchain era capaz de dar respuesta a las necesidades del sector "porque tiene que ser una tecnología a prueba de bombas con más de 7.000 millones de pasajeros" en el mundo.

No era el único reto, ya que la compañía también apuesta por otra visión para el sector de los viajes y el turismo que representó el 10,4% del PIB en el año 2019 con 9,2 billones de USD. Esta visión también pasa por solucionar los inconvenientes y problemas producidos por los cambios que se han venido sucediendo en el sector con la llegada de Internet, experimentándose una importante revolución en la forma de comercializar los billetes de los distintos vuelos; la creación de sistemas propios en el sector como Galileo o Amadeus, entre otros por parte de compañías o agrupaciones, y el nacimiento de empresas que usan la tecnología para, por ejemplo, comparar los distintos vuelos y ofrecer el más económico al consumidor para dar respuesta a esas necesidades de los usuarios que viajan cada año.

La startup Biztribution ha sido finalista en los premios Emprende XXI en Aragón, organizados por CaixaBank, a través de DayOne, y cootorgados por el Ministerio de Industria mediante ENISA. Además, en la comunidad, se cuenta con la colaboración de la Fundación Aragón Emprende. Aparte, Biztribution ha participado en el Programa DesafíaSan Francisco, impulsado por el ICEX y Red.es, entre otros.