La Asamblea de Extremadura despide con una ovación a José Antonio Monago

El 16 de Julio María Guardiola tomará las riendas del PP de Extremadura, por lo que hoy para José Antonio Monago es el último Pleno del Debate del Estado de la Región como líder de la oposición, y se ha despedido con una frase "siempre que se me llame estaré con Extremadura".

Un José Antonio Monago emocionado en una despedida tras 13 años al frente del PP, hay que recordar que ha sido el único presidente de la Junta de Extremadura del PP en toda la historia democrática de la región. Hoy se despedía con un aplauso unánime por parte de la Cámara quien durante un minuto ha querido transmitirle todo el afecto por el que ha sido presidente de la Junta y líder de la oposición, un reconocimiento por parte de todo el arco parlamentario con la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; y con el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a la cabeza.

Monago ha dicho a todos los parlamentarios que todos "merecen mucho la pena" porque son la "expresión viva y necesaria de la política", son la voz de un pueblo y representan a la Democracia.

Por último se refirió a Fernández Vara o a quien presida la región para ofrecer su ayuda, porque "siempre que se me llame estaré con Extremadura", afirmó.

Instó al futuro gobierno a no conformarse en la lucha por el Tren porque el que entrará en funcionamiento el próximo 19 de julio circula a una media de 89 km/h y eso ni es alta velocidad ni altas prestaciones afirmó.

Palabras de Fernández Vara

El presidente regional, le ha deseado a Monago "lo mejor del mundo" en su nueva etapa, tras despedirse como líder de la oposición en la Asamblea.

A pesar de las diferencias Fernández Vara y Monago se han demostrado un profundo respeto, el presidente de la Junta decía "nos hemos zurrado la badana a base de bien", pero siempre desde un respeto y una lealtad a Extremadura, y esta despedida sólo ocurre en "pocos lugares".

En este adiós han participado todos los grupos parlamentarios porque en esta región nunca han "volado los puentes" porque "siempre estuvieron hasta en los momentos más difíciles en los que sabíamos que era complicado ponernos de acuerdo".

Tras dirigirse a Monago como "presidente" y con un "querido José Antonio", le ha deseado le vaya "bien". "Te deseo siempre lo mejor del mundo en cualquier faceta, y supongo y deseo que con esto, aunque los chiquillos ya van volando solos, puedas tener una parte del tiempo que no has tenido todos estos años porque se los has dedicado a Extremadura", ha reconocido.