Alberto Pascual Muñoz es elegido, por unanimidad, presidente de la Cámara de Comercio de Ávila

El empresario Alberto Pascual Muñoz ha resultado elegido por unanimidad presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ávila, durante el acto de constitución del Pleno presidido por Daniel Lobejón Frutos, representante de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, que ha tenido lugar esta mañana en la sede cameral.

Tras la entrega de las credenciales acreditativas por parte del delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Herrero, a todos los miembros del Pleno, se procedió a la votación de la candidatura para la Presidencia, en la que Alberto Pascual resultó elegido. A continuación, se votó el Comité Ejecutivo propuesto por el nuevo presidente, que fue respaldado unánimemente por el pleno.

Pascual Muñoz afronta este primer mandato acompañado en el Comité Ejecutivo por Fernando Martín Plaza, vicepresidente 1º; David Ortega Herranz, vicepresidente 2ª; Piedad Sánchez García, tesorera, y Diego Esteban García, Miguel Ángel Fernández Martín, Óscar Hernáez Ortega y Pablo Serrano Mancebo como vocales. El resto de miembros del Pleno lo conforman Diego Díez López, Javier Jiménez Martín, Santiago García García, José Tomás García Sánchez, Óscar Gutiérrez González, Aurelio Martín Garrosa e Isabel Muñoz del Toro.

Durante su alocución, el presidente electo quiso agradecer a los plenarios la confianza que han depositado en él y agradeció igualmente el "compromiso y el servicio mostrado a la hora de dar un paso adelante y formar parte de esta candidatura de trabajo y servicio por y para Ávila".

Pascual asume el nuevo cargo "con ilusión, humildad, con amplio sentido de responsabilidad y con lealtad a la institución" y siendo consciente del momento "tan crucial" que atraviesan, empresarios y trabajadores, ciudadanos y administraciones. "Es una gran noticia poder contar con la Cámara en estos momentos".

"No partimos de cero, pues tenemos los pilares asentados, pero debemos seguir, sin prisas, pero sin pausa, con pasos firmes hasta convertir a esta institución centenaria en referente de diálogo, consenso y punto de encuentro donde caben todas las sensibilidades y donde se valora el interés general y no el particular. Esa es la esencia y estela que va a regir estos 4 años que tenemos por delante", argumentó.

La Cámara de Ávila "debe tomar pulso a las necesidades de esta provincia, que son numerosas y convertirse en la locomotora del tejido productivo, la mejor compañera de viaje de pymes, micropymes y autónomos, interlocutora con las Administraciones para trasladar las necesidades empresariales de nuestra demarcación, que cuenta con más de 12.000 empresas, y una entidad transversal adaptada a lo que demanda el devenir económico en cada ciclo", prosiguió.

Además de cumplir con las obligaciones que nos marca la Ley 8/2018 que regula las Cámaras de Comercio y el Consejo, esta institución resurge con "mano tendida a las Administraciones y a la sociedad en general" y "es y será un espacio para todos y de todos donde seguiremos trabajando por la digitalización, el emprendimiento, la consolidación, la formación, el fomento de la FP Dual y el apoyo al comercio minorista como las líneas maestras del futuro más próximo".

Finalmente, Alberto Pascual se dirigió a Antonio Méndez Pozo, presidente del Consejo de Cámaras, para agradecer el trabajo de gestión que ha venido desarrollando la institución regional durante estos años y que "gracias a ello, la Cámara de Ávila sigue latiendo", fruto de un trabajo "intenso y tenaz".

Por su parte, el presidente del órgano regional alabó el paso al frente del recién elegido Presidente y de su equipo asegurando que seguirán teniendo el apoyo del Consejo y del conjunto de la red cameral. Les deseó suerte y aciertos en la nueva etapa de la que mostró su convencimiento de que "estarán a la altura de lo que el tejido productivo abulense les demanda".