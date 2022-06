Antonio Banderas y Lloyd Webber serán 'Amigos para siempre'

La canción de Los Manolos Amigos para siempre fue todo un éxito durante los Juegos Olímpico de Barcelona. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que esta canción fue escrita por Andrew Lloyd Webber, un compositor, escritor, autor, productor y director británico. Ahora, casi 30 años después, el compositor junto con su amigo, Antonio Banderas, ha presentado en Madrid su nueva empresa, que lleva el mismo nombre que la famosa canción que tantas veces se ha cantado.

Lo de amigos no es un recurso literario, lo son de verdad y desde hace tiempo, además, de algún modo sus carreras están relacionadas. El actor malagueño ha reconocido en más de una ocasión su pasión por los musicales. "Yo soy actor gracias al musical. La primera vez que a mí me impresiona un trabajo fue Jesucristo Superstar en el año 1973", dijo Banderas en una entrevista. Y como si del destino se tratase fue con este musical -protagonizado por Camilo Sesto y Jaime Azpilicueta como director- cuando Andrew Lloyd Webber saltó a la fama. Desde entonces ha producido alrededorde 16, dos bandas sonoras y una misa de Réquiem en latí. Entonces, ¿por qué se asocian ahora?

Antonio Banderas ha reconocido que cuando recibió la llamada de Webber sabía que tramaba algo. Tal y como ha confesado el actor malagueño, "en uno de mis viajes a Londres hace unos meses para rodar Indiana Jones, me llamó Andrew para que cenáramos juntos. No me extrañó, porque somos amigos desde hace tiempo, pero vi enseguida que tramaba algo más".

El objetivo de esta compañía es promover y crear musicales en español de calidad. Tienen una meta ambiciosa: llegar a España, Latinoamérica y Estados Unidos, solo Nueva York cuenta con 2,8 millones de hispanohablantes.

Los cimientos del proyecto

A pesar de que es un plan que todavía está en pañales, sus promotores consideran que hay dos palabras esenciales para definirlo: calidad, la cual se conseguirá en las puestas en escena; y cambio, en el sentido en que la gente quiere acercarse ahora a los teatros. Según ha declarado Andrew Lloyd Webber, "el mundo del teatro ha cambiado mucho, la gente quiere ahora vivir experiencias mucho más completas. Los teatros deben ser lo más flexibles posibles, como una caja negra que se adapta a cualquier propuesta".

Durante este verano se irán concretando los proyectos. En un primer momento, la compañía Amigos para siempre (APS) cuenta con las obras del compositor, Lloyd Webber. Sin embargo, la idea es ir añadiendo títulos de otros compositores e incluso fomentar la creación nuevos musicales por parte de autores españoles. De momento, uno de los nombres que está en el aire es el de Roser Batalla, quien ha adaptado las letras de Company.

Una de las grandes características de esta nueva empresa es que pretende adaptar las traducciones a cada país. "Usamos el mismo idioma, pero los giros en España, en Argentina o en México son diferentes. Queremos darle un carácter más específico a cada producción y vamos a adaptar las obras a las formas de hablar de cada país; es una señal, creemos, de respeto hacia las distintas comunidades", ha añadido Banderas.

Por otro lado, la educación y la formación son esenciales. Ambos han aclarado que "estas cualidades está en el ADN del proyecto, y nos hemos dado cuenta de que es difícil encontrar técnicos de escenografía, de iluminación, de vestuario y de sonido. Necesitamos de todas estas disciplinas".

Antonio Banderas acaricia la idea de prolongar en Madrid su proyecto teatral en Málaga, el actor cuenta que ha adquirido una gran nave de 8.000 metros cuadrados en Málaga y que allí creará una escuela para técnicos.

El futuro de Banderas

Los espectadores están más acostumbrados a ver al malagueño en la gran pantalla dando vida a personajes tan reconocidos como el Zorro o ahora en la saga Indiana Jones. Pese a esto, desde que empezó en 1981, el gran amor de Banderas es el teatro.

"En este momento hay saturación de espacios audiovisuales, y la forma en que el público se acerca al cine ha cambiado. Las cifras son tajantes en cuanto a la asistencia a los cines. Y el teatro, frente a las grandes tecnologías, frente a la gran producción de las plataformas y el cine –que yo defenderé siempre– revive como un hecho incambiable. Pase lo que pase en el futuro, el teatro nunca va a cambiar. Y el hecho teatral lo que hace es revalorizarse. Lo que hay es que quitarse el sabor rancio", ha confesado el actor.

Ante la pregunta de si volverá a los escenarios, el actor ha asegurado que no lo descarta. Hay que recordar que ya interpretó al Che en la versión cinematográfica de Evita y también cantó varios fragmentos de El fantasma de la Ópera durante la gala del 50º cumpleaños de su amigo, Lloyd Webber, que se celebró en el Royal Albert Hall de Londres. No obstante, también ha reconocido que cada vez le gusta más la dirección, aunque de momento solo ha dirigido cuatro películas, la primera de todas fue Locos en Alabama (Crazy in Alabama) en 1999.