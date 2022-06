Comprar un trozo de historia del cine: sale a la venta el legendario escenario español del spaguetti western

Se vende finca de 85.700 metros cuadrados, 1.500 construidos, terreno árido, poca sombra, acceso directo a la autovía y olor a pólvora vieja. Ah, y tres baños. Aunque esta descripción de uno de los escenarios que vio nacer el spaguetti-western no es la que aparece en el anuncio inmobiliario, sí es real que el terreno cercano al municipio almeriense de Tabernas esté a la venta, y por nada menos que 2,8 millones de euros.

Este desierto, lugar donde Sergio Leone rodó 'El bueno, el feo y el malo' o 'Hasta que llegó su hora'(Once Upon a Time in the West), está en venta. El anuncio, que publica la inmobiliaria Grupo Rukasa, destaca que el lugar mantiene sus características originales y es "ideal para construir un estudio de cine internacional".

Las calles polvorientas y el salón con puertas chirriantes que anticipaban pelea guardan la esencia de ese subgénero del cine que vivió su época dorada a finales en los años 60 y al que Ennio Morricone puso banda sonora. Por allí pasaron en algún momento Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale... o Clint Eastwood.

"Cada revolver tiene su voz, y yo esa la conozco", decía Rubio (personaje de Eastwood en aquel mítico film). El poblado mantiene la esencia de aquellas palabras. Los decorados originales del rodaje de 'Hasta que llegó su hora' reciben a los curiosos que visitan el parque temático en el que se ha convertido el escenario. Quienes lo visitan pueden entrar a un típico Salón del Oeste, donde se hacen espectáculos, sentarse en la barra del bar (mascar tabaco es opcional), o hacerse fotografías en los antiguos establos.

Es uno de los atractivos turísticos de Almería, y más en concreto de Tabernas, cuyo nombre llegó a todo el mundo por acoger unos duelos que ya son clásicos. De hecho, el pueblo celebra un festival dedicado al western italo-español, el Festival de Cine del Oeste de Almería , que el próximo otoño celebrará su 12ª edición.

Sin riesgo a equivocarnos confirmamos que el futuro propietario del terreno se habrá hecho con una porción de historia del cine.