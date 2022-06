El Comité Regional del PSOE de Extremadura respalda a Fernández Vara como candidato a la Junta de Extremadura

El Secretario General del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuenta con el respaldo del Comité Regional para ser el próximo candidato a las elecciones autonómicas de la región.

Es ya la quinta vez que concurre a estos comicios, lo hizo en 2007, 2011, 2015 y 2019, de las 5 veces ha conseguido dos mayorías absolutas, la última en 2019. En esta legislatura la Asamblea de Extremadura reformó la legislación para que no hubiera límite de mandatos como Presidente de la Junta de Extremadura, puesto que la legislación anterior marcaba en dos legislaturas.

En su propuesta, Guillermo Fernández Vara recibió la ovación de los más de 250 asistentes que se dieron cita durante todo el viernes en la sede regional que el partido tiene en Mérida.

En rueda de prensa, Fernández Vara ha explicado que no me "propongo, me dispongo, es la cultura que aprendí de juan Carlos Rodríguez Ibarra y si el partido lo estima, encabezaré las listas" del PSOE en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023.

Según ha explicado a los medios de comunicación, "para mí no hay nada más sagrado que encabezar un proyecto político y que eso suponga esperanza para mucha gente para que su vida vaya mejor". Para Fernández Vara, "eso es la política, mejorar la vida de la gente. Y me dispongo a presentarme, con la misma aptitud, pero con más conocimiento, con más experiencia después de esta última legislatura que ha sido complicada". Además, ha añadido que "lo hago también con la actitud de siempre: con entrega y con servicio".

Relacionados Guillermo Fernández Vara se pone a disposición del PSOE para volver al ser el candidato en las próximas elecciones autonómicas