Wavveup trae a España la innovación de Estados Unidos para ayudar a startups a escalar con éxito

La joven empresa colaborará con Zebra Ventures para evaluar startups en el próximo encuentro que se realizará en Zaragoza con el fin de medir el performance del liderazgo emprendedor y desarrollar proyectos más efectivos, entre otros aspectos, que contribuyen a escalar empresas con éxito y que los fondos e inversores vean reducido su riesgo.

Esta medición será realizada por Wavveup siguiendo el sistema innovador de Blackhawke Behaviour Science, su partner de Estados Unidos. Este centro de investigación del comportamiento emprendedor ha desarrollado la primera evaluación 360 grados con base científica, que permite medir el performance de liderazgo emprendedor.

Esta metodología facilita tener una fotografía de cómo está el liderazgo de founders, managers o heads de una startup, atendiendo a doce pilares de éxito entre los que figuran comportamientos como la tenacidad, visión, innovación, recursos humanos, resolución de problemas, colaboración y alianzas, influencia o ejecución y operaciones, entre otros.

Este sistema permite así conocer la personalidad del emprendedor para saber el resultado que puede tener una startup al establecer una correlación directa con el ratio de éxito, puesto que hay aspectos, como la tenacidad, que son fundamentales para una óptima escalabilidad. "Permite predecir cómo se va a comportar el equipo en el futuro", explica Albert Xavier Pérez, co-CEO y cofundador de Wavveup, a elEconomista.es

Esta evaluación 360 grados tiene la ventaja de que favorece, además, el desarrollo de procesos más efectivos y acordes a las necesidades de lo que requiere escalar una startup, además de tener esa fotografía del liderazgo en la joven empresa. El sistema tiene también puntos positivos para inversores o fondos, ya que se reducen riesgos a la hora de realizar la due diligence de capital humano sin sesgos y de forma objetiva.

Este sistema se aplicará en el próximo encuentro, seguramente en septiembre, que se prepara desde Zebra Ventures en Zaragoza para impulsar startups y evaluar a los emprendedores con el assessments científico. Este venture builder aragonés, no es el único con el que colabora Wavveup, ya que también cuentan con el apoyo de aceleradoras y fondos como COREAngels, Founder Institute, Ítaca Capital Partners, Levels Up Ventures, Demium, Órbita o Lanzadera, entra otras, ante el convencimiento del impacto de esta evaluación en la toma de decisiones de inversión. "Los fondos que invierten nos utilizan como empresa que les ayuda a evaluar a los equipos objetivos. Nuestro servicio es la siguiente etapa de una aceleradora. Si la startup lo necesita, se le presta el servicio, que no es equity".

La colaboración entre Wavveup y su partner en Estados Unidos surgió con el fin de dar el máximo valor. "Nos certificamos con ellos. Al final, la idea es expandir su herramienta en España y América Latina".

Coaching ejecutivo

Este estudio 360 grados se suma al trabajo que viene realizando Wavveup con las starups para ayudarlas a escalar con éxito. Una línea que justo es por la que nació esta joven empresa, también startup en la actualidad, en la que se adentró hace dos años y medio, aunque no ha sido hasta este año cuando se ha constituido como sociedad.

Wavveup igualmente sigue adelante con la actividad por la que nació, el coaching ejecutivo, y sus herramientas complementarias. "Nos formamos para startups porque vimos que los líderes necesitan desarrollar sus habilidades de comunicación" o trabajar otras facetas como la salud mental, entre otras. De hecho, el 70% de las startups escala sin estar preparadas y fracasan en su primer crecimiento acelerado. "La necesidad existe y lo hacemos bien porque el ratio de repetición nos lo dice. El 100% de las startups a las que hemos impulsado continúan con altos ratios de crecimiento".

Con este objetivo, Wavveup cuenta con un programa para ayudar a escalar con éxito a las startups que se articula en torno a la consultoría, creando la estructura interna a nivel de estrategia, cultura, liderazgo, ejecución y comunicación que permita escalar porque "no es una consultoría al uso". Además, realiza los planes de desarrollo de liderazgo a medida, con coaching ejecutivo y evaluación especializada. Un método que se desarrolla durante seis meses y con el que esta empresa, que trabaja en toda España, impulsa tanto el desarrollo horizontal como el vertical.