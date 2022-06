La Junta aconseja acompasar los horarios en los trabajos que están expuestos al sol y al calor

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha apelado al sentido común y a que los trabajos donde se esté expuestos al sol y al calor se "acompasen los horarios".

Extremadura está inmersa en una ola de calor donde se están superando los 43 grados en muchos lugares de su geografía, hasta el momento los días de más calor han sido en fin de semana, pero hoy, lunes, vuelven las jornadas laborales y hay trabajos donde no pueden protegerse del calor ni del sol, "lo que pido es prudencia, el sentido común ha imperado", además de seguir con las recomendaciones, de hidratarse y protegerse, hay actividades laborales que tienen un riesgo alto y deberían acompasar los horarios para que sean los más adecuados, como personas que trabajan al sol y no se pueden proteger.", destacó.

Quiso hacer especial énfasis en el ocio, y aunque de momento no hay notificación de golpe de calor, es peligroso que se utilicen las zonas de baño sin precaución, "las hay que no están vigiladas" y no podemos permitir ahogamientos como consecuencia de vencer el calor con agua.

Los colegios adelantan hoy la salida de los escolares, a las 12-12:30 por las altas temperaturas, Vergeles ha indicado que se trata de una decisión de la autoridad educativa y que Sanidad lo que plantea son recomendaciones, de tal forma que "son los claustros de los diferentes centros y los órganos directivos de los diferentes centros y las comunidades educativas las que adoptan las decisiones, que son en cualquier caso respetable".

"Y si ellos creen que eso afecta al rendimiento de los chicos y chicas me parece que es lo adecuado si lo han tomado con esas decisiones", ha espetado.

