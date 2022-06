Estos son los prefijos a los que no debes devolver la llamada para evitar caer en estafas

Al ver una notificación de llamada perdida en el teléfono, es corriente reaccionar devolviendo la llamada. Podría tratarse de una llamada importante, procedente del médico, de un paquete extraviado o de una ansiada oferta de trabajo. Pero también podría tratarse de una estafa, sobre todo si procede desde el extranjero.

"Tienes una llamada perdida desde un número extranjero y no sabes quién puede ser. No la devuelvas si no sabes quien es, podría ser el Timo de la llamada perdida", aconseja la Policía Nacional en sus redes sociales.

Tienes una llamada perdida desde un número extranjero y no sabes quién puede ser. No la devuelvas si no sabes quien es, podría ser el #TimoLlamadaPerdida

Este tipo de estafa, que no es nueva, suele reproducirse con frecuencia cada cierto tiempo. Consiste en que un grupo de estafadores realiza llamadas de corta duración de tiempo a multitud de teléfonos, de tal forma que sean casi imperceptibles al oído. Así, el móvil notificará una llamada perdida, pero apenas habrá sonado cuando se haya producido. Y aquí está la trampa: la curiosidad de los destinatarios puede llevarles a devolver la llamada, la cual se tarificaría por tarifas especiales, con beneficios que irían a acabar al bolsillo de los estafadores.

Cuatro prefijos sospechosos

Para evitar posibles fraudes, desde los diferentes cuerpos de seguridad alertan cada vez que detectan un nuevo caso. Esta vez, la Guardia Civil ha dado el aviso sobre cuatro prefijos diferentes, procedentes de Albania (+355), Costa de Margil (+225), Ghana (+233) y Nigeria (+234). "¿Conoces el timo de la llamada perdida? No devuelvas perdidas de estos prefijos. Te cobrarán una tarificación especial", indica en redes.

¿Conoces el timo de la llamada perdida? ????



No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 ???? Albania

225 ???? Costa de Marfil

233 ???? Ghana

234 ???? Nigeria



No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 Albania

225 Costa de Marfil

233 Ghana

234 Nigeria

Te cobrarán una tarificación especial.

Por ello, recomiendan tener cuidado a la hora de devolver las llamadas perdidas si se desconoce la procedencia, y prestar especial cuidado a las que procedan de alguno de estos prefijos.