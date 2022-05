"ESTIMAR-Festival de Cine Ítalo-Español", ideado y organizado por Gabriella Carlucci, ya en su séptima edición y dedicado al cine italiano e ibérico, se celebrará en el espléndido escenario de Palma de Mallorca, Islas Baleares, del 10 al 14 de junio.

La rueda de prensa de lanzamiento del Festival tendrá lugar en la Sala Spadolini, Ministerio del Patrimonio Cultural, Via del Collegio Romano 27, el sábado 4 de junio (o el lunes 6 de junio), a las 11.00 horas. Gabriella Carlucci, Directora Artística del Festival, presentará la iniciativa a periodistas, productores de cine, actores y operadores del sector.

Youtube Video

El evento está organizado por la asociación EXCELLENCE en colaboración con Solemar, ABSocietà di Comunicazione y la radio "Italiana FM" de Palma de Mallorca. El evento cuenta con el patrocinio y la colaboración de varios organismos institucionales y no institucionales: el Ministerio de Cultura de Italia con la Dirección General de Cine y Audiovisuales, el Ministerio de Turismo de Italia, la Embajada de la República Italiana en España, la Embajada del Reino de España en Italia, la ENIT-Organización Nacional de Turismo de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona, el Consulado General de Italia en Barcelona, el Govern de les Illes Balears, el Ajuntament de Palma, la Región de Emilia Romaña, la Región de Toscana, la Asociación de Italianos en España.

Entre los organizadores del evento: Palma Cultura, Istituto Luce, Lazio Film Commission, National Geographic, MARATEALE, Centro Sperimentale di Cinematografia, Ipseoa, Università Bocconi, CEF, Tatatu, The Arena, Marettimo Italian Film Fest.

Entre los patrocinadores del evento: MIRAMAR, Club de Vela-Puerto de Andratx, Gastroteca Mauricio, Emporio Sicilia, Magnolia-Bubbles. Los media partners serán: La Presse, Prima Pagina News, Cinecittà News, Mondo Tv-Iberoamerica, The Arena.

El Festival promueve jóvenes talentos italianos y españoles y es un lugar de encuentro para autores, productores, distribuidores y actores de ambos países. También apoya las coproducciones, las producciones cinematográficas españolas en Italia y viceversa, y apoya a las distribuidoras de ambos países en la venta y promoción de películas.

La rueda de prensa de presentación tendrá lugar el día 10 de Junio, a las 11h, en la Sala de Música del Museo Can Balaguer de Palma. El verdadero corazón palpitante del evento es el Cine Teatro Catalina Valls, el odeón de Palma por excelencia, ubicado en las avenidas del centro, una auténtica institución mallorquina.

El Festival de Cine de Mallorca se ha sumado al proyecto "We Love The Sea", cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio artístico y cinematográfico derivado de los rodajes realizados en un medio marino y con la proyección de documentales de National Geographic. Este proyecto es compartido con otros festivales de cine europeos, pero principalmente mediterráneos, en particular el "Marettimo Italian Film Fest".

En esa ocasión se proyectarán muchas películas: desde películas italianas como "Supereroi" de Paolo Genovese, e "I Fratelli de Filippo" de Sergio Rubini y producida por Pepito Produzioni, hasta películas españolas e internacionales como "Las Leyes de la frontera", de Daniel Monzón a "Maixabel", cuya protagonista Blanca Portillo, invitada del Festival, ganó el Premio Goya a la Mejor Actriz.

Pero el cine italiano también significa estilo de vida tricolor: el Festival verá, de hecho, momentos de apoyo a la internacionalización de las empresas italianas y made in Italy, centrados en las 3 Fs: Food, Furniture & Fashion, para celebrar el saber hacer italiano en el campo de enogastronómicos, moda y mobiliario, con rincones que contarán también con la implicación de un socio de la automoción excepcional, como es Ferrari, pero también con exposiciones de objetos de diseño y cenas de gala bajo el lema de la agroalimentación con desfiles de moda afines. Invitado de honor el Ministro de Turismo de Italia, Massimo Garavaglia, que será el protagonista de un encuentro bilateral sobre Turismo en presencia del Conseller de Turisme de les Illes Balears, Iago Negueruela Vázquez.

Ambos serán protagonistas de la Cena con Ojos Vendados, a la que asistirán no sólo los invitados del Festival sino también los ganadores del concurso radiofónico "Encuentra el Doble". Esta cena se celebrará junto a la piscina del Hotel INN en Torrenova (Calvià). Los invitados tendrán que adivinar los platos ofrecidos durante la cena (así como las bebidas ofrecidas) pero al final de cada degustación se proyectará un vídeo en una pantalla gigante preparada para la ocasión que cuenta la historia del producto que se acaba de degustar, mostrando el territorio de origen, la producción y transformación de los mismos.

A partir del primer día, y durante toda la manifestación, el Festival tendrá el honor de contar con la participación del Embajador de Italia en España, S.E. Riccardo Guariglia.