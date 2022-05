Apoyo efectivo a la internacionalización de la pyme

La pequeña y mediana empresa es la base en la que se sustenta la economía de la UE. Más de 20 millones de pymes, donde trabajan cien millones de personas. El 99% del tejido empresarial. Esto es más de la mitad de la producción económica de la Unión. Sin embargo, las pymes sólo representan el 30% de las exportaciones de UE. Se trata de una deficiencia compartida con nuestros socios de la UE por lo que su remedio debe ser estructural a nivel europeo.

La internacionalización es uno de los motores de crecimiento de muchas empresas que buscan maximizar sus beneficios y alcanzar más clientes y mercados. Tras la crisis de 2008, la pandemia y el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, la mirada al exterior señala el camino de la expansión y más si la demanda interna se detiene. La búsqueda de nuevos mercados es una necesidad para quienes queremos crecer.

En medio de una transición a una nuera era global y digital, las pymes no pueden perder el tren de la aventura internacional como palanca para fortalecer su competitividad y crear empleo.

En este contexto, el papel de las administraciones públicas (españolas y europeas) es fundamental. En estos últimos 15 años se ha hecho un gran esfuerzo en desplegar múltiples programas de modernización para las pymes con un notable presupuesto en ayudas. Pero también es verdad, y muy dolorosa, que el dinero no ha llegado a sus destinatarios. Ha pasado como ahora ocurre con los fondos Next Generation. Están, pero no llegan.

El Tribunal de Cuentas Europeos puso de manifiesto esta situación al denunciar hace unas semanas la falta de "coherencia y visibilidad" de las ayudas de la UE para facilitar la internacionalización de las pymes, y pidió expresamente "mejorar su gestión". El tribunal, que ha llevado a cabo una auditoria sobre estas ayudas, cree que la Comisión Europea debe facilitar el acceso a la información, ya que la mayoría de las pymes "desconoce muchos de los instrumentos y proyectos existentes". Y, además, lamenta que la Comisión "no siempre coordina los programas de ayuda suficientemente con los programas de los propios Estados miembros".

La demanda de los auditores europeos nos suena. Es la queja abrumadora que hacen los empresarios en cada rincón de España sobre la información y el acceso a las ayudas de Next Generation. Una parte de estas ayudas también están destinadas a la modernización de la pyme para promover más fácilmente su actividad exterior. Por eso, ahora más que nunca, son necesarias muchas auditorías como ésta para sensibilizar a las administraciones de que lo prioritario es que el dinero público llegue hasta la pequeña y mediana empresa si queremos un país más rico y más próspero.

La misión de un medio de comunicación como elEconomista, que defiende la empresa y su papel como garante del desarrollo económico de España, es recordar cada día a la administración su obligación de garantizar el apoyo efectivo a quienes buscan su crecimiento fuera de nuestras fronteras para contribuir al bien de común. Y así lo hacemos.