El nuevo proyecto de Elon Musk: un restaurante Tesla en Hollywood las 24 horas del día

El multimillonario número uno en el mundo, Elon Musk, con un patrimonio de 224.000 millones de dólares, está decidido a lanzarse a su nuevo negocio, un restaurante Tesla en la ciudad de Los Ángeles que estaría abierto las 24 horas del día.

El pasado 19 de mayo, la compañía de vehículos eléctricos presentó la documentación necesaria en Los Ángeles para fundar un nuevo restaurante en el que, además, contará con un autocine, dos pantallas de cine LED de 540 pulgadas, más de 200 asientos tanto en el interior como al aire libre y, por supuesto, 28 supercargadores para que pueda recargar el coche mientras se relaja.

El siguiente paso, por tanto, es esperar a que este nuevo negocio sea aprobado por la ciudad. Según los informes, el diseño del restaurante será, como no, futurista, reemplazaría un puesto de Shakey's Pizza, y será ideal para las familias de Los Ángeles.

Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA