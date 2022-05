La terraza de Vincci The Mint, The Mint Roof inaugura temporada de terraceo

elEconomista Madrid

Por fin llega el buen tiempo a la capital marcando el inicio de la temporada de terrazas y rooftops, especialmente apetecibles ahora que llega el verano, las largas horas de luz y sube el mercurio en la capital. En el número 10 de Gran Vía, la terraza de Vincci The Mint 4 y su aroma a menta inundan de frescura el corazón madrileño con toda una serie de planes que se desarrollarán durante los próximos meses, ideales para disfrutar al máximo de los días de verano, aquellos en los que se dispone de más tiempo y momentos de ocio para descubrir nuevas aficiones o hacer las que más nos gustan. En The Mint Roof #Aquísíhayplaya y está muy cerca del espléndido cielo madrileño, con nueva propuesta gastronómica y un amplio abanico de actividades y talleres, que le convierten en el place to be de la temporada estival en la ciudad, y con su inigualable ambiente colorido y fresh, y su característico foodtruck.

The Mint Roof presenta una nueva carta repleta de opciones deliciosas y frescas para compartir y llevar el arte del picoteo a otro nivel. Platos como la ensalada de kale tofu, mango, pistachos, limón encurtido, vinagreta de kéfir y za'atar; el gofre de faina con salsa de queso, mango y ají; los tacos de cordero, pasas, piña asada y salsa chipotle o los langostinos Kataifi con guacamole y wasabi, se entremezclan con opciones más tradicionales aunque con un toque especial de autor como el ceviche de berberechos, las croquetas o el jamón ibérico ¡del rico! También destaca su propuesta de hamburguesas Do It Yourself en la que se elige el tipo de carne, pan y topping, así como sus postres, entre ellos los Recuerdos de Merienda, que trasladan al comensal a los veranos de su infancia a través del paladar con ingredientes como el cola cao, leche, mantequilla y las galletas María.

También incluye Nalysysky, un postre típico ucraniano y una opción solidaria por Ucrania ya que su importe irá íntegramente a proyectos solidarios de Aldeas Infantiles SOS en el país. Todo ello, acompañado de su variada carta de bebidas, refrescos sostenibles, combinados y coctelería, ideales para el aperitivo, donde tendrá especial protagonismo la música, el afterwork o para los atardeceres y noches de Gran Vía.

A lo largo de los meses de junio, julio y agosto, la terraza de Vincci The Mint ofrecerá una serie de actividades y talleres relacionados con el arte, la música y la vida saludable (se comunicarán en breve). Sin duda, el mejor ambiente para pasar unas jornadas únicas muy divertidas compartiendo con los que más quieres momentos y experiencias especiales en uno de los rooftops de Gran Vía más distendidos y agradables.

Todo ello en un espacio que es continuación del innovador estilo del resto del hotel, diseñado por Jaime Beriestain. La terraza está diseñada para propiciar un ambiente social donde relajarse entre amigos y sentirse como en casa desde la principal arteria del centro de la ciudad. En su decoración destacan los elementos de madera en distintas versiones, natural y tratada, textiles que inundan de color el espacio y diferentes plantas donde no puede faltar la menta. The Mint Roof es un lugar donde dejarse llevar y escapar por un momento del bullicio de la capital, desde las alturas del mismísimo corazón madrileño.