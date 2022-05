Colau se presentará por tercera vez a la Alcaldía de Barcelona

Ada Colau quiere ser alcaldesa de Barcelona por un tercer mandato consecutivo. La edil anunció este jueves su voluntad de repetir al frente del consistorio catalán y alargar por 12 años su gobierno. "Será un honor y una alegría poder optar al tercer mandato a la Alcaldía para consolidar este proyecto de la Barcelona del futuro, un nuevo modelo de ciudad que ya se hace visible", explicó.

La dirigente compareció junto a los tenientes de alcalde de su formación, Janet Sanz, Laura Pérez y Jordi Martí, que presumiblemente la acompañarán en la búsqueda de este tercer mandato.

La alcaldesa se presentará así a las elecciones municipales de 2023 después de que las bases de Barcelona en Comú avalaran la candidatura. Lo hicieron el pasado sábado en un plenario con 211 votos a favor y ninguno en contra.

Colau asegura que será su último mandato

La opción de repetir por tercera vez al frente del Ayuntamiento generó debates dentro del partido debido a que el código ético de su partido limitaba a dos legislaturas la posibilidad de ocupar cargos electos. No obstante, abría la posibilidad de prorrogar "excepcionalmente" un mandato más "siempre que se dé un proceso de discusión ciudadana".

Colau sí aseguró que será su último mandato y que pasará el relevo una vez culmine su proyecto.

"Han pasado muchas cosas y ha habido mucha tensión económica con la pandemia. No ha sido sencillo, pero a pesar de eso hay centenares de proyectos en marcha que merecen ser consolidados y llegar a todos los barrios", explicó.

La edil no confirmó si se mantendría al frente de Barcelona en Comú si no ganaba las elecciones y se quedaba en la oposición. "Hago este paso convencida de que vamos a ganar. Si pensara que voy a perder no me presentaría".