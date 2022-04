Así gestiona su dinero Bill Gates desde antes de ser multimillonario: tiene una prioridad muy clara

No parece que para Bill Gates, con una fortuna estimada de 120.000 millones de euros, que se plantee un imprevisto económico en su vida sea un problema. Pero, aún con todo, el cofundador de Microsoft, ahora convertido a sus 66 años en uno de los mayores filántropos del mundo, ha tenido siempre claras cuáles eran sus prioridades en lo que respecta a sus finanzas personales. Y ahí, contar con un mínimo de ahorro de garantía al margen de empezar a invertir, siempre ha sido una de ellas.

Gates reconoce pecar de precavido, pero dice que es más feliz

A veces Gates reconoció que por esto pecó de precavido, pero que prefiere esa situación a otra más arriesgada.

"Siempre tuve que tener cuidado de que no contratáramos a demasiada gente", dijo en una entrevista de 2017 en televisión. "Siempre me preocupaba porque la gente que trabajaba para mí era mayor que yo y tenía hijos, y siempre pensaba: '¿Y si no cobramos? ¿Podré hacer frente a la nómina?".

La primera inversión que se debe hacer a nivel personal

Para Gates, no hay dinero mejor gastado que en formación y educación, que dice que debe ser la primera inversión de cualquiera. Gates abandonó la universidad, sí, pero en un hilo de Reddit en el que participó en 2014, alguien le preguntó: "¿Cuál es tu mejor consejo financiero personal para las personas que ganan menos de 100.000 dólares al año?" Su respuesta: "Invierte en tu educación".

Para Gates, es mejor pecar de precavido

Lo que Gates entiende es que "solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo".

La mejor manera de aplicar esto para la mayoría de la gente es ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista, según Gates.

Ahorrar como un pesimista significa reconocer que pueden llegar cambios bruscos en cualquier momento. De ahí la idea de Gates de siempre tener un buen colchón económico a mano. El último año y medio con una pandemia que ha trastocado miles de negocios parece darle la razón.

Pero Gates también recomienda "invertir de forma optimista" una vez que se han tenido en cuenta el fondo y los propósitos de cualquier empresa o negocio, algo que en un post de Linkedin contaba que había aprendido de su amigo Warren Buffet.