Las vallas publicitarias de Kiev piden a los soldados rusos que se marchen "sin sangre en las manos"

La tensión en territorio ucraniano es máxima. El avance ruso está atrayendo las miradas de todo el planeta, generando miles de iniciativas en contra de la causa de Vladímir Putin. En un momento en el que el gobierno ruso ha declarado un alto el fuego para que los civiles de Mariúpol y Volnovaja salgan de la zona de guerra, Ucrania está recibiendo a las tropas enemigas con carteles de advertencia.

"Vete sin sangre en las manos", rezan los carteles de la capital, Kiev. Así lo ha recogido en su Twitter la corresponsal de Associated Press, Francesca Ebel, quien publicó un video en el que enseñaba como las vallas publicitarias de la ciudad instan a los soldados rusos a marcharse "sin derramar sangre".

Screens in #Kyiv now flashing messages for potential Russian invaders/saboteurs. Don't have bandwidth rn to translate each mssg (@WarTranslation over to you) but the gist of it is — "leave without blood on your hands, don't kill for the sake of Putin!" pic.twitter.com/gTfX2BQLJS