¿Hará falta vacunarse una cuarta vez contra el Covid-19? Esto dicen los estudios

Justo en un momento en el que Moderna está estudiando la posibilidad de lanzar una vacuna de refuerzo específica contra la Ómicron, recientes estudios demuestran que es posible que la población no necesite una cuarta dosis durante meses, incluso años. De hecho, los anticuerpos creados con una pauta de tres vacunas serían suficientes incluso para protegerse del resto de variantes de Covid-19.

De esta manera, aquellas personas que hayan recibido tres vacunas de ARNm de Pfizer-BioNTech o Moderna, los dos medicamentos sujetos a estudio, estarían prevenidos no solo contra la muerte y los efectos más graves, sino para otras variantes más contagiosas, tal y como ha informado The New York Times.

De hecho, los científicos están "comenzando a ver rendimientos decrecientes en la cantidad de dosis adicionales", según el director del Instituto de Inmunología de la Universidad de Pensilvania, John Wherry. Es decir, estas vacunas que superan la pauta completa no representan una mejoría en los resultados acorde a las dosis anteriores.

Este es el motivo por el que estos estudios ponen de manifiesto la posibilidad de que una cuarta vacuna sea innecesaria, por lo menos durante los próximos meses o años.

El sistema inmunitario puede proteger al cuerpo del Covid-19 durante años

Por otro lado, el medio estadounidense también sacó a relucir otro estudio que revela las células T producidas por las vacunas, o por el propio contagio, recuerdan y atacan al Covid-19 después de varios meses, incluso podrían llegar a hacerlo durante muchos años.

Atendiendo a los resultados de los estudios que analizaron el impacto del coronavirus SARS de 2003, el sistema inmunitario podría llegar a proteger al ser humano del virus incluso 17 años después. Por este motivo, los expertos auguran que podría suceder de manera similar con el coronavirus actual, tal y como señalan desde Insider.

Los pacientes de riesgo podrían necesitar la cuarta dosis

A pesar de las interesantes revelaciones de estos estudios, los expertos creen que aquellas personas que se encuentren dentro del rango de pacientes de riesgo sí que podrían beneficiarse de incluir una cuarta dosis en su pauta.

De hecho, todos estos resultados todavía están por concretar, ya que los datos aún no son concluyentes, dado que todavía queda mucha información por recabar.