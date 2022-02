Elon Musk dona 5.000 millones de euros en acciones de Tesla: ¿A quién se las ha cedido?

Elon Musk ha donado el equivalente a 5.700 millones de dólares (5.000 millones de euros) en acciones de Tesla a la caridad, sin desvelar la o las organizaciones o instituciones que han podido recibir semejante suma.

La acción, considerada ya una de las donaciones filantrópicas más importantes, no ha tardado en recibir opiniones polarizadas, como suele pasar siempre con Musk. Desde los que lo han aplaudido hasta los que lo han criticado señalan que es más bien una estrategia para ahorrarse impuestos, y que al no desvelar el receptor, incluso la llegaban a poner en duda.

La noticia tiene cierto seguimiento porque antes había habido cierta interacción en redes sociales entre los representantes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el fundador de Tesla.

La donación se produjo en noviembre y se ha conocido por una presentación de Tesla ante la SEC, días después de que el Programa Mundial de Alimentos esbozara un plan para utilizar potencialmente una donación de 6.000 millones por parte de Musk tras una especie de propuesta hecha al magnate por Twitter.

¿Ha ido la donación al Programa Mundial de Alimentos?

En concreto, Musk prometió en Twitter que vendería acciones de Tesla y donaría 6.000 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos de la ONU si eran capaces de "describir en Twitter exactamente cómo los 6.000 millones de dólares resolverán el hambre en el mundo".

El director ejecutivo del programa, David Beasley, respondió con una propuesta el lunes 15 de noviembre, y Musk comenzó a transferir acciones a una organización benéfica el viernes siguiente.

Sin embargo, no ha habido una confirmación por parte del organismo. El portavoz del Programa Mundial de Alimentos, Steve Taravella, declinó revelar cualquier información al New York Times, medio que le ha contactado, diciendo que "la práctica del programa siempre ha sido dejar cualquier revelación de posibles contribuciones a los propios donantes". Sin embargo, Beasley emitió su propia declaración el martes, diciendo que el grupo no había recibido aún ningún fondo.

"Todavía está por ver si el PMA recibe algo de este dinero, pero me emociona saber que Elon está comprometido", dijo Beasley también en Twitter. "Se trata de un primer paso increíble y estupendo".

¿O a su propia Fundación?

Es posible que la donación haya ido a un fondo asesorado por donantes o a la propia organización filantrópica de Musk, la Musk Foundation, que contaba con algo menos de 1.000 millones de dólares a finales de junio de 2020. Los multimillonarios suelen desviar acciones a fundaciones o fondos asesorados por donantes antes de donar a causas benéficas desde esas organizaciones.

La donación también se produjo mientras Musk discutía con legisladores como los senadores Bernie Sanders o Elizabeth Warren, sobre la desigualdad de la riqueza y los impuestos.