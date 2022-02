Bezos y Gates son los siguientes: el adolescente que chantajeó a Elon Musk ahora publica la ubicación de 126 multimillonarios más

Jack Sweeney, el programador de tan solo 19 años que consiguió sacar de sus casillas al mismísimo Elon Musk, ahora va a por Jeff Bezos y Bill Gates. El adolescente logró monitorear el jet privado del magnate de los automóviles eléctricos y públicar en tiempo real todos sus viajes.

Sweeney mantiene abierta una cuenta en Twitter, @ElonJet. Aquí, el joven programador ha automatizado la publicación de tuits que cuentan cada movimiento que realizar el avión de Musk, una iniciativa que ha causado furor entre los fanáticos del multimillonario.

No obstante, el adolescente no ha tardado en darse cuenta de que el proyecto que nació en el instituto, con un fin más de entretenimiento que empresarial, podría convertirse en un perfecto modelo de negocio. Los inversores están encantados de conocer los detalles de los viajes de Elon Musk, ya que puede ser un indicio de su próxima inversión.

"Las empresas de seguimiento de vuelos generan ingresos millonarios anualmente", dijo Sweeney a Bloomberg. "Solo una pequeña parte de lo que facturan sería un gran ingreso para mí".

El buen funcionamiento del proyecto, ha llevado al programador a monitorear los vuelos de 126 personas más, entre las que se encuentran nombres como el de Jeff Bezos o Bill Gates. Estos movimientos están registrados en otras 15 cuentas de Twitter, aunque la destinada a los viajes de Elon Musk sigue siendo la más popular.

Sin embargo, este adolescente no ha obtenido un rédito especial de todo este trabajo. Sweeney tan solo ha conseguido ingresar 500 dólares derivados de algunas donaciones de simpatizantes con su proyecto y de los anuncios de su página web.

La cuenta de Elon Musk sigue atrayendo cientos de miles de usuarios

El proyecto de Sweeney no es del agrado de Elon Musk, que ha visto como la cuenta de Twitter que narra sus viajes en avión ha sumado cientos de miles de usuarios. El CEO de Tesla y SpaceX ofreció 5.000 dólares al joven para que retirase la cuenta de Twitter. Una cantidad que el programador no dudo en rechazar, no sin antes proponerle una contraoferta de 50.000 dólares.

"La cantidad de tiempo y dedicación que he puesto es enorme, por lo que 5.000 dólares no son suficientes para dejarlo", explicó Sweeney. Para él, su contraoferta es la cantidad correspondiente, ya que es lo que necesita para financiar sus estudios universitarios, "o comprar un Tesla Model 3", dejó caer el joven programador.

Musk no solo rechazó en rotundo la proposición de Sweeney, sino que también le bloqueó en todas sus redes sociales. "Parece que está realmente enfadado", advirtió el creador de @ElonJet.

Sweeney puede enfrentarse a serios problemas legales

La otra cara de la moneda muestra un proyecto que se basa en aportar información privilegiada de las empresas más grandes del mundo, una iniciativa que puede haber llegado ya a oídos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Colby Howard, presidente de Paragon Intel, explicó al medio estadounidense que las acciones del joven pueden tener serias consecuencias legales. La SEC podría culpar al joven de revelar información confidencial que altere el mercado de valores.

Además, Sweeney también podría enfrentarse otros problemas legales derivados de infringir el derecho a la privacidad de estas personas, al estar publicando en tiempo real su ubicación.