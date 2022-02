Madrid, epicentro de la moda con la apertura de Momad en Ifema

Las ferias de Intergift, Madridjoya, Bisutex y Momad se celebran del 2 y al 6 de febrero en el recinto ferial de Ifema en Madrid. Este es el año de la recuperación del sector, nos dice su directora, Julia González.

El evento convierte a la capital en el epicentro de las tendencias, la moda, la joyería y la decoración. Ocho pabellones acogen esta gran cita con el sector, que en la última edición contó con la participación de 80 países y más de 1.100 empresas.

Hablamos con Julia González, la nueva directora de los cuatro salones de Ifema, que hace una valoración de cómo se ha defendido la feria de esta persistente pandemia. "Esto es como una montaña rusa. Cuanto empezó, en marzo de 2020, nos pilló con todas las ferias celebradas. Había muy buenas perspectivas para septiembre. Empezaron los rebrotes. Al final, tuvimos que posponer hasta septiembre de 2021. Yo siempre digo que aquella fue una edición milagro."

"Ver y tocar el producto"

Pese a contar con recursos digitales (como la plataforma Lifestyle LIVEConnect), Julia González defiende "la presencialidad" en estos eventos "porque estos sectores son muy sensoriales. La gente tiene la necesidad de tocar y ver. Las plataformas digitales sirven de complemento, pero se ha demostrado que la necesidad de ver y tocar el producto es fundamental".

Momad, especializado en tendencias urbanas, boho-chic y nupcial, es, además, la antesala de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que en marzo cumple su 75º edición. La feria apuesta por la economía circular. El 42% de los consumidores pone en valor la ropa ecológica. En nuestro país, alcanza un 56%. Son datos del informe European Fashion Report 2021. En la foto inferior, Julia González, directora de los cuatro salones.

El sector textil ha sufrido el impacto de la pandemia. "La gente dejó de consumir", sentencia la directora, que añade otro apunte: "Como la gente no hacía vida social tampoco compraba". En septiembre de 2021 comienza la recuperación en las ventas. Sobre todo online. La venta en línea, en moda, es más frecuente en productos de marca, según González : "Es muy difícil que compres cosas que no conoces. Si no has tocado la tela de un pantalón... tienes ciertas dudas. Pero si conoces una marca y te vale la talla, la compras sin problema."

La directora respalda las compras físicas "porque cuando ves y tocas el producto te aporta mucho más que cuando simplemente lo ves en una pantalla." Además, sostiene que la adquisición en tienda favorece la sostenibilidad frente a la compra digital: "¿Cuántas veces pedimos cosas que luego devolvemos y están las cajas para arriba y para abajo en furgonetas...? Hay que fomentar ese comercio de proximidad, que al final hace que sea sostenible tu ciudad, tu barrio y tu entorno." Como dato, la crisis sanitaria ha impulsado el comercio online, que podría situarse a finales de 2021 en torno al 15%.

La pandemia también ha dejado su huella en las tendencias. Lo que más hemos consumido durante las cuarentenas, según la directora, es la ropa 'comfy', las prendas cómodas para estar en casa: "La gente tiene la necesidad dejar el chándal".

Momad reúne a fabricantes, importadores y distribuidores. Veremos las colecciones de otoño e invierno del año que viene y también las 'de servicio inmediato' del próximo verano. Entre las novedades, figura el apartado de moda sostenible, sostiene González: "Casi todas las marcas incluyen un concepto de sostenibilidad en sus productos, en la fabricación, diseño, materiales y distribución".

Lo que buscamos cuando vamos a comprar una prenda es... "que el tejido sea bueno y que esté bien diseñada. Que tu abrigo dure mucho más tiempo". Es el concepto slow aplicado a la moda. Además, González nos avanza qué llevaremos este verano: "Vuelve la minifalda con fuerza y vuelven los colores. El color tendencia de Pantone 2022 es el 'Very Peri', un tono entre lila y púrpura."

La reina Letizia es referente de la moda española. Algunas, como Matilde Cano, han estado presentes en Momad. Que doña Letizia ejerza de prescriptora de la marca España, dice la directora, "supone un espaldarazo imprescindible. De hecho, cada vez que la Reina se pone algo, se agota en las tiendas. Tenemos ahí un exponente estupendo para que sirva de escaparate de la moda española a nivel internacional".

Las nuevas tendencias en decoración

Otro de los salones que se inaugura es Intergift, especializado en regalos y decoración. Pasar más tiempo en casa ha sido un resorte para una mayor transformación de nuestros hogares. Buscamos más luz. También el interiorismo ha sido permeable a los confinamientos: "Cambiamos los mobiliarios, adaptamos zonas para trabajar en casa y eso ha generado que se vendan más productos de decoración que antes de la pandemia", reflexiona.

Las tendencias en interiores este año van hacia el concepto de mindfulness: "Un hogar confortable, con materiales naturales como algodón, lino, madera, piedra, que nos conecte con la naturaleza."