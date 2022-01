Pronto tu coche podrá cambiar de color con un botón

Atrás quedarán las discusiones sobre el acabado de un coche, ya no hará falta elegir el color de la pintura porque los nuevos automóviles cambiarán de apariencia con un simple botón. EL futuro es ahora. BMW presentó el pasado 5 de enero su nuevo vehículo con tecnología electroforética incluida.

El BMW iX Flow puede cambiar su acabado de negro a blanco o combinar blanco y negro en un caleidoscopio de gráficos. Para ello, el coche cuenta con una tecnología de tinta electrónica.

"El automóvil te viste, te expresa, no solo desde el interior sino desde el exterior, por lo que hemos intentado crear una tecnología, y adaptarla al coche, que te permita hacer eso", dijo Christoph Grote, vicepresidente senior de electrónica de BMW Group, tal y como recoge CNBC.

Además, Grote añadió que este avance en la ingeniería no solo afecta a la apariencia del vehículo, sino que también serviría para mejorar la eficiencia y la temperatura interna del vehículo cuando se conduce por terrenos con temperaturas muy altas.

Esta tecnología permite multitud de patrones en su acabado. Además, la tinta electrónica se extiende hasta las ruedas, que también pueden cambiar de color, tal y como pudieron comprobar los asistentes Consumer Electronics Show de este año.

"En el futuro, los clientes de BMW pueden cambiar el color de su automóvil con solo presionar un botón", anunció la líder del proyecto de BMW, Stella Clarke.

BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE