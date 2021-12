El villancico más rentable de la historia: Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares con 'All I want for Christmas is you'

Es el villancico más universal y todo un himno transgeneracional que cada año se reivindica como tal con un número de escuchas cada vez mayor. El tiempo no pasa por el archiconocido 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, lo que sí pasan son los dólares a la cuenta corriente de la cantante, que cobra un centavo por cada reproducción.

La canción ha cumplido 27 años en plena forma, aunque, paradójicamente, hasta 2019 no consiguió copar el primer puesto de la lista "The Hot 100" de Billboard de los sencillos más vendidos. Ese logro la situó como la segunda canción navideña en liderar el ranking después de que 'The Chipmunk Song' (1958), de The Chipmunk. Desde entonces, tanto en 2020 como en 2021, acaba de anunciar Billboard, ningún otro tema ha conseguido arrebatarle el primer puesto.

La fiebre del streaming solo ha contribuido a mejorar los datos. Según las cifras de la plataforma Chartmetric, hasta el momento la canción tiene más de 975 millones de reproducciones solo en Spotify, y la trayectoria indica que sobrepasará los 1.000 millones para Año Nuevo. Para poner en contexto estos números, solo entre el 10 al 16 de diciembre (datos de MRC Data recogidos por Billboard) el himno navideño registró 37,6 millones de transmisiones en EEUU, 26,1 millones de impresiones de audiencia de radio y anotó 7.400 descargas.

Una mina de oro inagotable

¿Cómo se traducen esto en rentabilidad? Sin medias tintas, en una millonada. Carey gana al menos 1 centavo de dólar cada vez que se reproduce la canción. CA-DA VEZ QUE SE RE-PRO-DU-CE LA CAN-CIÓN. En 2019, el monto ascendió a 1,7 millones de dólares solo en este concepto. Y, al igual que se incrementan las reproducciones, lo hacen los ingresos.

En 2020, la ganancia subió a 1,9 millones y, a falta de conocer cuánto recaudará el villancico en estas fiestas, todo apunta a que el cheque será aún mayor. Y esto solo centrándonos en los últimos años.

Desde que Carey cantara por primera vez la canción en 1994 (y fuera apodada como 'la reina de la Navidad'), solo por reproducciones la cantante ha ganado más de 60 millones de dólares. Una mina de oro inagotable.