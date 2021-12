Este país celebra la Navidad durante cuatro meses: no todo es tan bonito como parece

La época navideña parece empezar cada año un poco antes. Las ciudades cuelgan sus luces en noviembre, los habitantes empiezan a ver algún Papa Noel por las calles y la campaña de compras de regalos se inicia prácticamente en octubre. A la mayoría de la gente le encanta este ambiente festivo y disfruta de este periodo. No obstante, lo bueno y breve dos veces bueno, y es que existe un país en el que esta celebración se alarga durante cuatro meses.

En Filipinas, la Navidad se celebra durante los meses "bre", tal y como les llaman sus ciudadanos, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ?¿Te imaginas a toda una nación compartiendo de buena gana calidez y amor durante tanto tiempo?", preguntó Robert Blancaflor, presidente de una empresa de diseño de eventos con sede en Manila.

De hecho, la fiebre navideña es tan fuerte que la celebración no concluye en diciembre, sino que comienza el 1 de enero y se extiende hasta la primera semana de enero.

Comercialización de la Navidad

No obstante, al calor de estas fiestas tan duraderas no solo yace el amor, como dijo Blancaflor, sino que el sector privado a impulsado este proceso para aumentar sus ingresos. De hecho, la extensión de las navidades se ha llevado a cabo recientemente.

"Con la proliferación de los centros comerciales, primero en la zona metropolitana de Manila y posteriormente en las provincias, los villancicos comenzaron a escucharse poco después del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre", explicó Joven Cuanang, un neurólogo entusiasta del arte y la cultura de Filipinas. "Esto se hizo para atraer a la gente y que comenzara a comprar regalos de Navidad mucho antes, realmente fue impulsado por el comercio", tal y como recoge CNBC.

¿Por qué ha gustado tanto en Filipinas esta medida?

Mientras que en muchos países los renos y trineos en septiembre, o las guirnaldas y el espumillón a finales de verano podrían suponer una pesadilla, la iniciativa ha tenido una gran acogida en Filipinas.

Cabe destacar que hay otro factor a tener en cuenta, el regreso de los 'balikbayan', los aproximadamente 2,2 millones de ciudadanos filipinos que trabajan en el extranjero, según la Autoridad de Estadísticas del país. ¿Quién no querría poder ver durante más tiempo a los familiares?

Y es que la situación financiera de los hogares de la región es muy complicada en muchos casos, por lo que algún integrante de la familia se ve obligado a salir del país para buscar ingresos. De hecho, los trabajadores filipinos en el extranjero enviaron casi 30.000 millones de dólares a Filipinas en 2020, lo que representa casi el 10% del PIB total del país, según el sitio web de datos Statista.

No obstante, no parece que vaya a ocurrir la vuelta de los familiares a Filipinas este año, ya que la dura incidencia de las nuevas variantes de Covid-19 en Asia no permitirá esta repatriación.

La importancia de la fe en esta iniciativa

Otro de los grandes aspectos a tener en cuenta a la hora de entender esta celebración tan larga en Filipinas es la fe. La religión es la base de este periodo festivo en el país, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, tal y como explicó Blancaflor. "El país está celebrando el 500 aniversario del cristianismo en Filipinas este año", añadió.

Alrededor del 92% de los habitantes del país son cristianos, según la Escuela de Medicina de Stanford. Entre los más de 110 millones de personas que viven en Filipinas, más del 80% se identifica como católico romano, una cifra mayor que la de Italia.