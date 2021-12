Cuidado con los test de antígenos: cuatro razones por las que pueden dar un resultado falso

Los test de antígenos para detectar una infección de Covid-19 ya forman parte de la cotidianidad de la sociedad. El precio de las pruebas en clínicas privadas o los dos días de espera que conllevan una PCR han impulsado la comercialización de estos test rápidos, por lo que cientos de españoles recurren a esta prueba.

No obstante, que su uso se haya extendido no implica que su fiabilidad sea la misma que la de una PCR. De hecho, los test de antígenos tenían solo un 58% de precisión para las personas que no tenían síntomas, o un 72% de precisión para las que los presentaban, según una revisión de Cochrane de más de 24.000 muestras. Además, estos datos corresponden al periodo previo al descubrimiento de la variante Ómicron, por lo que ahora mismo se desconoce la capacidad que tiene esta prueba para detectarla.

Por el contrario, a pesar de la diferencia en el tiempo de espera, una PCR obtiene unos resultados drásticamente más fiables, alcanzando una precisión del 98%.

Sin embargo, con la llegada de las fiestas navideñas, muchas personas van a estar en contacto con sus familiares más mayores y, por ende, con población de alto riesgo de contagio, por lo que muchos se verán obligados a recurrir a estos test, independientemente de su fiabilidad. Por este motivo, es vital atender a los cuatro factores que pueden falsear los resultados de un test de antígenos adquirido en una farmacia, según Insider.

Los test tienen fecha de caducidad

Por el miedo a un posible desabastecimiento, muchas personas adquirieron un gran número de test hace meses. No obstante, estas pruebas tienen fecha de caducidad, por lo que no pueden utilizarse si se ha superado.

Estos kits de entre 6 y 14 euros suelen indicar en la propia caja tanto la fecha de fabricación como la fecha de vencimiento, por lo que el usuario puede encontrarlas a simple vista, siempre es conveniente comprobar este dato antes de proceder a su uso.

Cabe destacar que la fecha de vencimiento de la mayoría de estos test suele oscilar entre los cuatro y los seis meses. Cualquier persona que se realice una prueba caducada debe asumir que el resultado será erróneo.

La temperatura afecta al resultado

Tanto la temperatura a la que se conserva la prueba como a la que se realiza van a alterar el resultado del test, ya que el líquido que debe mezclarse con la muestra extraída es extremadamente delicado y las temperaturas extremas pueden corromperlo.

"No se realice pruebas rápidas cuando hace mucho frío, eso puede disminuir su eficacia", dijo Michael Mina, director científico de eMed, una de las compañías que fabrica estos kits. "Debes hacerlo a temperatura ambiente en la medida de los posible".

Estas temperaturas varían entre fabricantes, por lo que, del mismo modo que con la fecha de caducidad, la temperatura a la que se debe almacenar aparecerá indicada en la propia caja o en el prospecto. Por norma general, estos kits deben almacenarse entre los 2 y los 30 grados, aunque para su uso hay que asegurarse de que todos los componentes están a una temperatura media.

Los alimentos y las bebidas alteran la prueba

De momento, en España, tan solo hay un test autorizado que se realice de forma oral y no nasal: Prueba Rápida del Antigeno de COVID-19 / Hangzhou Alltest biotech Co. No obstante, estos podrán aumentar en un futuro cercano, por lo que hay que tener en cuenta que los alimentos o las bebidas ingeridas también afectarán a la prueba.

Productos como el café, los zumos de frutas o cualquier alimento o bebida ácida, comprometen la integridad de la prueba. No obstante, por lo menos, este tipo de productos, incluida la Coca-Cola, provocan un falso positivo, en lugar de no identificar la infección.

Por otro lado, los expertos tampoco recomiendan cepillarse los dientes o enjuagarse con colutorios. Los usuarios no deberán realizar estos actos, así como no deben ni comer ni beber, durante los 30 minutos anteriores a la prueba, por lo menos.

Se desconoce si detectan Ómicron

De momento, es demasiado pronto para que la comunidad científica sanitaria conozca la capacidad de estas pruebas para detectar la variante Ómicron, por lo que en muchos casos una persona infectada podría dar un resultado negativo.