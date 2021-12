Así organiza su día Jeff Bezos: empieza haciendo algo que parece erróneo

Cuando se piensa en alguien como Jeff Bezos, es fácil suponer que el fundador de la mayor tienda online y ya mayor minorista del mundo, además de la persona más rica del mundo, tiene muchas cosas que hacer. Al menos, hasta que estaba al frente de Amazon hasta hace solo unos meses.

Sin embargo, según Bezos, el tiempo más valioso del día es el que pasa sin hacer nada. Al menos, nada programado.

Eso es al menos lo que cuenta en el libro titulado Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos, en el que escribe:

Me gusta perder el tiempo por la mañana. Me levanto temprano. Me acuesto temprano. Me gusta leer el periódico. Me gusta tomar café. Me gusta desayunar con mis hijos antes de que vayan al colegio. Así que mi tiempo de ocio es muy importante para mí. Por eso fijé mi primera reunión a las diez.