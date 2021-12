Este es el coche volador que puedes comprar si cuentas con 80.000 euros: alcanza 100 km por hora en el aire

El futuro es ahora. ¿Quién no ha soñado con pilotar un coche volador tal y como ocurría en sus películas de ciencia ficción favoritas? De nuevo, la realidad supera a la fantasía. Jetson ha puesto a la venta su primer coche volador, el Jetson One. Un automóvil que se podrá adquirir desde cualquier parte del mundo, la única condición es poder pagar los 80.000 euros que cuesta.

La compañía se ha adelantado a otros grandes competidores que han visto en este sector tan novedoso una enorme oportunidad de negocio. Otras firmas ya habían presentado sus modelos pero no lo habían comercializado a nivel mundial, como Xpeng y Fiat Chrysler, incluso Airbus con su 'taxi volador'.

Alcanza 100 km por hora y su batería dura 20 minutos

Jetson pretende "hacer que los cielos estén disponibles para todos con nuestro vehículo aéreo eléctrico personal seguro", tal y como dijeron en un comunicado. Se trata de un coche volador que alcanza los 100 km por hora gracias a sus ocho motores eléctricos, que generan 102 caballos de potencia.

El vehículo puede despegar verticalmente. Una vez en el aire, el conductor puede dirigirlo gracias a un joystick de tres ejes y un pedal de aceleración. Por su parte, el chasis está fabricado con los mismos materiales con los que se construyen los coches de carreras. De hecho, el coche podrá volar aunque pierda un motor.

Además, el automóvil cuenta con una función de emergencia que toma el control de la aeronave, un sensor capaz de rastrear el terreno para evitar obstáculos y un paracaídas con sistema de despliegue rápido, con el fin de aportar la mayor seguridad.

No obstante, este modelo cuenta con un gran problema: su durabilidad. El Jetson One tan solo puede volar durante 20 minutos seguidos. Por lo que no está pensado para trayectos largos.

El coche volador ya no podrá adquirirse hasta 2023, ya que se han agotado las existencias para 2022. Sin embargo, los interesados pueden reservar el automóvil a través de la página web de la compañía, abonando un depósito de cerca de 20.000 euros, tal y como explican desde Insider.

¿Cuánto queda para que veamos el cielo lleno de coches voladores?

Cabe destacar que este coche volador cuenta con un problema más, aparte de su precio y su durabilidad. Todavía no existe una legislación apropiada que aporte seguridad tanto a conductores como a ciudadanos.

Distintos gobiernos ya están trabajando en la creación de una normativa para gestionar el tráfico aéreo y permitir la navegación de coches voladores. Una legislación que incluirá obligaciones de tránsito. Del mismo modo, también se estipulará qué lugares serán aptos para el despegue y aterrizaje de estos vehículos. "En lugar de tener un aeropuerto por ciudad, existirán miles de aeropuertos esparcidos por todo el territorio", explica Hugh Martin, CEO de Lacuna Technologies, una compañía que ayuda a las ciudades a crear políticas de transporte.