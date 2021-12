Los consejos para ahorrar de un hombre que logró dejar su empleo a los 35 años

Steve Adcock es un programador informático que, a los 35 años, consiguió dejar su empleo de ocho horas para empezar a vivir viajando con su mujer.

Hasta llegar hasta ese momento, Adcock fue contando en su blog cómo fue su evolución hasta la ansiada libertad financiera, y en su camino hubo siempre un componente de llevar una vida lo más frugal posible durante un tiempo para conseguir ahorrar lo suficiente.

En una ocasión, compartió cuáles fueron los 4 hábitos que le permitieron ahorrar con fuerza esos primeros años. Eran los siguientes:

1. Saber y medir en qué se gasta cada euro

"No he conocido a muchas personas frugales que no tengan un conocimiento preciso no solo de cuánto gastan, sino también de a dónde va su dinero", escribe Adcock. Tampoco es necesario que este proceso lleve horas y horas de trabajo: una vez que se ha creado el sistema inicial de seguimiento de los gastos, mantenerlo debería ser tan fácil como introducir los números,

La idea es saber en qué se gasta el dinero cada mes. Echa un vistazo a tus extractos bancarios y de tarjetas de crédito e intenta clasificar esos gastos, línea por línea.

2. Acostumbrarse a salir de la zona de confort económica

"Gastar es una adicción", cuenta, y nuestra mente sigue plantando las semillas de la comodidad en nuestro proceso de toma de decisiones cuando se trata de la idea de "gastar para alcanzar la felicidad".

Salir de la zona de confort puede significar muchas cosas, como pensar cada compra y examinar si es realmente necesario o seguir la corriente.

Adcock recomienda centrarse en tus propios objetivos financieros, aunque eso signifique decir "no" a cenas, eventos deportivos o vacaciones caras.

3. Gastar en experiencias más que en cosas

Adcock dice que las cosas que compramos tienden a perder valor con el tiempo, tanto en su valor de reventa como en el valor personal que les damos. Las experiencias, en cambio, suelen quedarse en nuestra mente.

Él dice que prefiere tomarse unas vacaciones económicas en un lugar que le guste que recibir cosas envueltas como regalos que acabarán llenando el fondo de su armario.

4. Comprender el significado de "suficiente"

Los seres humanos necesitamos artículos esenciales como comida, refugio y, sí, una colección razonable de artículos personales que podamos considerar propios. "Pero hay un punto, a menudo evasivo, en el que acumular más cosas ya no contribuye a nuestro estado de felicidad", dice el programador.

Su secreto está en descubrir ese punto y resistir la tentación de cruzarlo.

Para entender lo que significa "suficiente" para nosotros, es necesario hacer una auto-reflexión y un recuento honesto y sin juicios de valor de la verdadera felicidad que nos aportan nuestras cosas. Por ejemplo, ¿la mayoría de tus cosas se usan durante las dos primeras semanas después de la compra y luego permanecen en el armario durante meses o años?, recomienda.