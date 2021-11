Mil profesionales de Compras participarán en la Convención de CPOnet

Bajo el título "La aceleración de Compras en la nueva normalidad" se celebrará, el 25 de noviembre, la IX Convención CPOnet. Será en formato presencial en el hotel Novotel Center, en Madrid; y a través de una plataforma digital para los Compradores ubicados fuera de España, de más de una veintena de países de todo el mundo.

Este evento se ha convertido ya en la mayor concentración de Compradores de habla hispana y pretende dar respuesta a los expertos de estos departamentos de cómo afrontar y adaptarse a este nuevo entorno cambiante y de grandes desafíos para la función de Compras, la cual ha tenido un papel fundamental durante toda la pandemia y actual recuperación económica.

La digitalización y el liderazgo de la función de Compras en políticas y procesos ESG (Environmental, Social & Governance) son las tendencias para la función de Compras y los temas que se tratarán en las ponencias que ofrecerán expertos de mi primer nivel como Jesús Iriarte, Head of Global Purchasing en Amadeus; Íñigo Aranzabal, Senior Advisor en BCG, QBI y CPOnet; Elena Gil, Subdirectora de Contratación, Inversiones y Compras en Correos; Luis Miguel del Saz, Head of DDMS in Spain.

Digital Design, Manufacturing and Services de Airbus; Ramón Zumárraga, Director de Servicios de Compras en Iberdrola; Pelayo Losada, Managing Director and Partner de BCG; Ricardo Pascual, Director de Compras de Verallia; Daniel Marquina, Asesor Compras y Logística; Adriana Heraldi Becerra, Gerente de Abastecimiento Estratégico de Estafeta Mexicana; y Carolina López, Head of Procurement de Axa Seguros. Al final de la jornada habrá una mesa redonda liderada por María José Jaén, Directora de Compras y Cadena de Suministro, y en la que participarán Ruth Antón Morales, Responsable de Compras Indirectas de Arias; y Bethsabee Plaza, Head of Indirect Procurement de Fnac Darty.

Los participantes a este evento podrán también escuchar otras charlas en las salas paralelas en las que se abordarán temas muy diversos (Programa completo: https://bit.ly/31T9SoX ) y podrán conocer en exclusiva la "Guía de la Sostenibilidad en los procesos de Compras", una herramienta elaborada por el grupo de sostenibilidad de PFTLab -el think tank de Grupo CPonet- con la colaboración de Imagina Energía.

Según Cipriano Suárez, fundador de CPOnet- empresa organizadora del evento y que agrupa a más de 20.000 Compradores de todo el mundo- "la Convención CPOnet va a ser un gran reencuentro entre profesionales donde podrán discutir sobre los nuevos desafíos y prácticas para la función, gracias al excepcional programa preparado para que Compras sea un área estratégica y siga aportando valor a la empresa".

Habrá una zona de stands, respetando siempre las medidas preventivas y de seguridad frente al COVID19. En el evento participarán Go Supply, Expense Reduction, Achilles, Ficufy, Envera, Itbid, Markit, Creactives, SAP Ariba, GBN, ElixTech, Synertrade, Enertrade, RS Components, ALD Automotive, Celonis, Vortal, Amazon Business, Jaggaer, Capefoxx, Ecovadis, GEP, B2B, Aquanima, IBM, CKS-Ivalua, Workday y 60Días, así como asociaciones de Compras de diferentes países como Chile, Portugal o Venezuela.