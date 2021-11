La tecnología al rescate de los océanos: prueban con éxito una maquina capaz de limpiar 28.000 toneladas de plástico flotante

Cada año se producen unos 360 millones de toneladas de plásticos, de las cuales alrededor de 8 millones acaban flotando en los océanos y terminan formando parte de las grandes islas de productos elaborados con combustibles fósiles, como la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Naciones Unidas alerta de que, si no se revierte esta tendencia, podría haber más residuos plásticos que peces en los océanos para 2050.

Limpiar los océanos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchos científicos. Entre ellos, Boyan Slat, el fundador de The Ocean CleanUp, la ONG que hace más de una década se propuso eliminar el 90% del plástico flotante del océano para 2040 y acaba de lanzar un nuevo dispositivo capaz de recoger unas 350 toneladas de plástico al año. Durante una de las pruebas, la máquina capturó 28.000 toneladas de plástico de las casi 80.000 que conforman la isla de basura flotante situada entre Hawai y California.

La System 002, conocida como Jenny, está guiada por dos embarcaciones y es, básicamente, una costa flotante artificial en forma de U de unos 800 metros de largo que atrapa el plástico en su pliegue. Una vez llena, los barcos recogen los residuos y los llevan de vuelta a la orilla, donde se reciclan. Para no atrapar accidentalmente a peces y otras especies marinas, como hace la pesca de arrastre, las embarcaciones avanzan a una velocidad de 1,5 nudos, suficientemente lenta como para que escapen nadando. Asimismo, el sistema cuenta con rutas de salida y luces para guiar a estos animales fuera de la red.

October 8th, 2021: the final test extraction of System 002, and the moment we knew that cleaning the Great Pacific Garbage Patch is possible. pic.twitter.com/79e1SiNz4h