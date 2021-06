Este mes finaliza el plazo para cambiar pesetas a euros: así es el procedimiento (todavía quedan 1.586 millones)

elEconomista Madrid

El próximo 30 de junio finaliza definitivamente el plazo para poder canjear pesetas por euros en el Banco de España, según un real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado noviembre. Un poco antes, el próximo sábado 19 de junio se cumplen veinte años desde que la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) acuñó la última peseta. Si todavía tiene algunas monedas o billetes, según el Banco de España todavía hay 1.586 millones de euros en pesetas, y está interesado en cambiarlas, el procedimiento es el siguiente:

¿Quién cambia las pesetas a euros?

El cambio de pesetas por euros puede realizarse tanto en el edificio del Banco de España en Madrid (C/ Alcalá 48) como en el resto de sucursales que tiene el organismo en las ciudades de A Coruña (C/ Durán Lóriga, 16), Oviedo (C/ Conde de Toren, 6), Bilabo (C/ Gran Vía de D. Diego López de Haro, 10), Valladolid (Plaza de España, 15), Barcelona (Plaza de Cataluña, 17), Badajoz (Avda. Antonio Masa Campos, 22), Sevilla (Plaza de San Francisco, 17), Málaga (Avda. Cervantes, 3), Santa Cruz de Tenerife (C/ Viera y Clavijo, 37), Las Palmas de Gran Canaria (C/ León y Castillo, 6), Murcia (C/ Gran Vía Escultor Salzillo, 20), Alicante (Rambla Méndez Núñez, 31), Valencia (C/ Barcas, 6), Palma de Mallorca (C/ Sant Bartomeu, 16).

Qué pesetas se cambian a euros

El Banco de España explica que se cambiarán los billetes en pesetas emitidos después de 1939. No obstante, los billetes emitidos entre el año 1936 y el año 1939 también pueden ser objeto de cambio tras ser analizados por expertos del organismo. Respecto a las monedas, se cambiarán las que estaban en circulación el 1 de enero de 2002. Además, se canjearán las monedas de 2.000 pesetas que estaban en circulación el 1 de enero de 2002 así como las monedas de colección, conmemorativas y especiales.

Asimismo, el Banco de España informa que también admitirá las monedas deterioradas. Respecto a los billetes, se denegará el cambio de aquellos que presenten una superficie igual o inferior al 50%.

Por cuántos euros se cambiarán las pesetas

El tipo de cambio es de 1 euro = 166,386 pesetas. No se tendrá en consideración aspectos como la antigüedad o el estado de los billetes y monedas de peseta.

Cómo se cambian los euros a pesetas

El Banco de España da tres posibilidades para realizar el cambio de billetes o monedas. No obstante, para los residentes en el país la única posibilidad es de manera presencial.

1. De manera presencial: es necesario pedir cita previa para realizar esta gestión en las instalaciones del Banco de España y sucursales. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 h. La organización exigirá que el interesado se identifique enseñando su DNI, pasaporte o tarjeta de residencia siempre que la cantidad que quiera cambiar sea igual o superior a 1.000 euros. Cuando la cantidad a cambiar sea inferior a 1.000 euros, el Banco de España también podrá solicitar la identificación al interesado.

2. Por correo postal: si se está en el extranjero existe la posibilidad de cambiar los billetes (esta opción no permite cambiar monedas) en pesetas a euros enviándolos por correo postal certificado junto con el 'Formulario para el cambio de billetes en pesetas desde el extranjero', que está disponible en la sede electrónica del Banco de España. Además, es imprescindible cumplimentar el campo del IBAN. La documentación requerida en este proceso debe dirigirse a la siguiente dirección: Banco de España, Departamento de Emisión y Caja, C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid.

3. De manera electrónica: el Banco de España también da la posibilidad de anticipar la presentación del formulario por medios electrónicos. Para ello, el Formulario para el cambo de pesetas a euros desde el extranjero deberá presentarse a través del Registro Electrónico del Banco de España. Para acceder a este sistema es necesario tener un certificado electrónico o estar registrado en el sistema Cl@ve.