Sólo la mitad de los 'blue chips' de Wall Street tiene consejo de compra

Los inversores de Wall Street han aprovechado la temporada de resultados empresariales para salir de compras al parqué. Más del 80% de las firmas que han presentado resultados ha batido previsiones, lo que ha animado las subidas y llevado a dos de sus principales índices, el S&P 500 y el Nasdaq Composite, a registrar el pasado martes nuevos máximos históricos tras protagonizar un rally de cerca del 20% desde los mínimos de Navidad. "Con la desconfianza de muchos inversores sobre el mercado y posicionados de manera defensiva, el último registro para el S&P es quizás una victoria pírrica", señala Ritu Vohora, directora de inversión del equipo de renta variable de M&G.

En este contexto, y pese a que los datos macroeconómicos que se conocen indican que el mercado se encuentra en una fase de desaceleración y no de recesión, los analistas han rebajado las previsiones de ganancias para el S&P un 3,5% para 2019 y un 3% para 2020 en lo que va de año, mientras que para el Dow Jones se elevan un 4% para este año y un 2,7% para el siguiente.

Un recorte que también se ha traducido en un deterioro en las recomendaciones de los analistas para las blue chips americanas. Así, entre las 25 mayores compañías por capitalización bursátil -con un valor en bolsa superior a 190.000 millones de dólares todas ellas-, sólo 13 conservan un consejo de compra frente a las 17 que lo tenían a finales de 2018. El resto obtiene un mantener del consenso que recoge FactSet.

Pese a los cambios de valoraciones desde los mínimos de 2018, el número de consejos positivos se ha mantenido de manera regular en el tiempo: hace justo 3 años los expertos aconsejaban adquirir los títulos de 15 cotizadas, y si echamos la vista hasta el año 2014, eran 14 firmas. Y al menos en los últimos cinco años, ninguna de las blue chips norteamericanas ha cargado con un cartel de venta.

Las mejores 'etiquetas'

Y es que a la hora de ir de compras por la Gran Manzana, no todas las etiquetas que los expertos aconsejan tener en cartera son iguales. Las recomendaciones de Amazon y Alphabet, actualmente son, a ojos de los analistas las más sólidas entre los grandes de Wall Street. Le siguen, por orden de mejor a peor, United Health, Visa, Mastercard, Microsoft, Merck, Facebook, Boeing, Cisco, Chevron y Home Depot -ver gráfico-.

Nueve de cada 10 analistas recomiendan actualmente como estrategia tomar posición sobre los títulos de Amazon, que conserva un longevo consejo de compra que data de abril de 2012. El gigante del comercio electrónico ha multiplicado por 5 su valor bursátil desde 2014, y en lo que va de año, avanza más de un 26%. Y lejos de agotar su potencial, la empresa capitaneada por Jeff Bezos aún tiene margen para sumar un 12% más, hasta los 2.128 dólares en los que el consenso que recoge FactSet considera que debería valer en bolsa.

Por su parte, la matriz de Google ha logrado conservar durante 14 años intacta la confianza de los analistas. La compañía, que ha duplicado su capitalización en los últimos cinco años, se anota en 2019 más de un 20% y aún cuenta con potencial para escalar un 7,5%.

Algo distinto es el caso de United Health, otro de los grandes favoritos por los expertos en la última década. La aseguradora de salud norteamericana ha forjado su recomendación a base de un aumento de las ganancias constante en el tiempo y recompensando a los accionistas con abultados rendimientos.

Sin embargo, la compañía se encuentra en el foco político por la propuesta enarbolada por el Partido Demócrata de cobertura sanitaria para todos (Medicare for all, en inglés) que busca rebajar la edad de acceso al programa a partir de 65 años, lo que ha llevado a sus títulos a cotizar en mínimos de casi un año y retroceden en el parqué más de un 7,5% desde enero. United Health, Pfizer y Merck & Co son los únicos valores que se encuentran en números rojos en 2019.

Más deterioros que mejoras

En los últimos cuatro meses el respaldo de los analistas sobre valores como Procter & Gamble, Walmart y Walt Disney se ha afianzado; sin embargo, en el caso de las dos últimas el apoyo aún no es suficiente como para hacer cambiar su signo y siguen siendo un mantener.

Por el contrario, el conglomerado de medios sigue siendo compra y la mejora recibida tras la adquisición multimillonaria de Fox, que le ha hecho avanzar más de un 20% desde que se anunció la operación, la sitúa con el octavo mejor consejo del ranking.

Le siguen en la lista Alphabet, Johnson&Johnson y la petrolera Exxon. Esta última, pese al empujón recibido, sigue teniendo la peor recomendación entre los grandes de Wall Street.

Pero lo cierto es que son más los valores que han sufrido un deterioro a medida que las principales bolsas se aproximaban a renovar sus máximos que las que han mejorado. Desde enero el holding de inversiones del magnate Warren Buffett, Berkshire Hathaway; las entidades financieras JP Morgan y Bank of America y Coca-Cola se han desenfundado el traje de compra que lucían a finales del pasado ejercicio y han pasado a ostentar uno de mantener.

El caso más llamativo es el de Apple. Los analistas retiraron su confianza en la firma de Cupertino por primera vez desde 2006 tras el profit warning (rebaja en las estimaciones) que lanzó en diciembre anunciando que no cumpliría su expectativa de ingresos por la bajada de la demanda de China.

La segunda mayor capitalizada del mundo tras Microsoft, que el jueves volvió a alcanzar el billón de dólares en bolsa, es la única entre los principales valores tecnológicos que no cuenta con una recomendación de compra.