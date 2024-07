Cómo gestionar los 500 terabytes de datos de cada Gran Premio de Fórmula 1

La Fórmula 1 siempre ha sido el mejor escaparate de cada fabricante de automóviles para demostrar a sus clientes que estaban a la última en innovación. Hablar de la F1 y hablar de tecnología es prácticamente lo mismo. "Cada fin de semana, captamos y gestionamos alrededor de 500 terabytes de datos", explica Lee Wright, Head of IT Operations en Formula 1. Para garantizar el correcto funcionamiento de la telemetría, de las retransmisiones a todo el mundo y del mantenimiento de esta compleja infraestructura itinerante, la F1 lleva años confiando en Lenovo. Una visita al corazón de esa sofisticada maquinaria durante el último Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló, nos permitió comprobar cuán estrecho trabajan y que la colaboración es estratégica, que va muchísimo más allá de situar el logo de Lenovo en zonas concretas de los circuitos.

"La importancia de los datos es indudable en un entorno tan competitivo como este. Los sistemas tienen que ser capaces de controlar y medir cada parámetro y eso se traduce en saber localizar a cada uno de los 20 vehículos en cualquier momento", añade Wright. No importa que estos bólidos puedan superar con creces los 300 kilómetros por hora. La confianza en el sistema está fuera de toda duda y cada equipo acepta sin rechistar todas esas mediciones y calibraciones, ya que la organización es la que nutre a cada escudería de esa información, clave para seguir mejorando. Sobre cómo trabajar con 10 equipos o escuderías que a su vez cada cual elige a sus socios tecnológicos, Lee Wright no le da importancia y admite que "la compatibilidad de los sistemas es la clave para garantizar esas correctas comunicaciones e intercambio de información". También en esa transmisión de datos podemos incluir las conversaciones por radio entre cada piloto y sus directores durante las carreras.

Lee Wright explica que toda la infraestructura de IT está replicada para evitar cualquier alteración y que buena parte de sus esfuerzos se centran en reducir al mínimo la latencia en la gestión y transmisión de esos 500 terabytes de información de cada Gran Premio. Esa infraestructura IT de Lenovo es la que permite también que cada fin de semana de carreras podamos verla desde casa en tiempo prácticamente real, con un retraso de solo 180-250 milisegundos, sin importar lo lejos que se esté disputando la prueba. Tan importante o más lo es la telemetría: en Barcelona, por ejemplo, apenas un segundo separa el tiempo del primer situado para la pole del piloto que salió en décima posición.

La visita al corazón tecnológico de la F1 incluye un recorrido por el centro de realización para las televisiones de todo el mundo. Bajo lo que parecía una carpa más en el circuito -situada entre las casas ambulantes de los pilotos- una multitud de monitores y pantallas capta la señal de las 16 cámaras fijas en las diferentes secciones del circuito manejadas por operadores, la del helicóptero, las otras tantas robotizadas y las 92 cámaras que viajan a bordo de los monoplazas. Entre estas últimas, las hay situadas en el propio casco del piloto, en el chasis, en el alerón trasero y también una de 360 grados.

Este centro de realización itinerante para la televisión trabaja en colaboración con otro fijo en Reino Unido, situado en un polígono industrial al sureste de Londres, en concreto en Biggin Hill. Este Centro de Medios y Tecnología (M&TC) de la F1 recibe la señal desde cada circuito y desde allí la replican a nuestras casas vía operadores, a los 1.500 millones de espectadores que siguen están competición cada temporada. También desde este centro británico, el estudio de ingeniería de retransmisión calibra a distancia de miles de kilómetros la exposición de cada cámara de la pista para garantizar que los coches de Ferrari, por ejemplo, se vean con el tono de rojo exacto.

Este centro, operativo desde hace cuatro años, evita también mayores desplazamientos y busca que la F1 sea cada vez más sostenible. Así, si antes viajaban por todo el mundo 250 técnicos, ahora lo hacen 130. También el peso de la tecnología itinerante se ha reducido en 100 toneladas gracias a la capacidad de procesamiento de datos de Biggin Hill. Cuando arrancó la colaboración entre la F1 y Lenovo, la organización sustituyó sus servidores anteriores por dos estaciones de trabajo ThinkStation P360 Tiny de Lenovo. Estos equipamientos representan la estación de trabajo con certificación ISV más pequeña del sector, está fabricada para funcionar con los últimos procesadores Intel Core y cuenta con la certificación EPEAT Gold, el conjunto de criterios más exigentes en materia de sostenibilidad en electrónica.

Como suele suceder con el resto de equipamientos de la F1, para garantizar que todo esté dispuesto cuando llega el fin de semana de la carrera, existen dos equipos que viajan por Europa y otros dos para atender el resto de pruebas en América, Asia y Oceanía. En total, hablamos de 24 carreras, lo que significa que prácticamente se celebra una prueba cada dos fines de semana durante casi todo el año. Solo de esa forma es posible trabajar con seguridad. Y hablando de seguridad, también Lenovo se ocupa de prestar el apoyo técnico necesario para evitar que pueda producirse cualquier tipo de fuga de datos o grieta en la confidencialidad de esos 500 terabytes de información que gestionan cada fin de semana de carrera.

Para Wright, también es importante tener la confianza de que allá donde estén, sea Azerbayán o España, sus equipos puedan disponer de cualquier dispositivo o asistencia que puedan requerir de parte de Lenovo. Preguntado por cuál es el circuito más complejo desde el punto de vista del montaje de la infraestructura de IT, Lee Wright responde que "especialmente los circuitos urbanos suelen ser más complicados por tener que trabajar en espacios públicos y también porque los edificios altos interfieren en esas señales que hay que captar sí o sí de cada vehículo". Un enjambre de antenas que también hay que instalar en cada circuito se ocupa de esa comunicación. Si tenemos en cuenta que la tendencia actual por parte de la organización es trasladar estas carreras a las ciudades (Las Vegas este año, Madrid en el horizonte…), todo apunta a que la complejidad de estas instalaciones irá a más. Pero no es algo que les preocupe. Por lo que hemos podido comprobar, quienes se embarcan en la aventura de la F1 no suelen temer los retos. Asumen que forman parte de su rutina.