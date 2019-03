Air Europa amplía su flota y destaca con su clase 'business'

Air Europa, la división aérea de Globalia, el grupo turístico líder en España, ampliará su flota para realizar los trayectos de largo radio hasta sumar un total de 27 Dreamliners.

Tras la segunda fase de renovación de flota, que se inició en febrero de 2018 con la llegada de los dos primeros Boeing 787-9; incorporará entre abril y diciembre de este 2019, cinco nuevos Boeing 787-9, y se trabaja con el objetivo de que los 12 restantes se sumen de forma paulatina entre 2020 y 2021. Todos ellos se sumarán a los 10 Dreamliners (ocho B787-8 y dos B787-9) con los que ya cuenta la aerolínea.

Los Boeing 787-9 van a contar con una nueva clase Business diseñada con suma elegancia para otorgar al pasajero mayor privacidad y reforzar su confort.

Dispondrán de 32 asientos flat bed, con configuración 1-2-1 y con acceso directo de todos los pasajeros al pasillo. Los asientos estarán tapizados en piel de alta calidad, se convertirán en camas totalmente abatibles para garantizar el máximo descanso del pasajero quien dispondrá, además, de una mayor amplitud.

El 787-9, al igual que el 787-8, combina un interior gratamente confortable con un rendimiento medioambiental excepcional. Además, cuenta con mayor capacidad de pasaje y carga que los 787-8, reduce igualmente en un 20% las emisiones y su impacto acústico es un 60% inferior al de otros aviones de su tamaño, una gran innovación medioambiental.

Nuevas rutas

La apertura de nuevas rutas se enmarca en el plan de expansión que lleva a cabo la compañía para posicionarse como operadora de referencia entre América y Europa. Medellín será desde el 1 de junio el segundo destino directo de Air Europa en Colombia. El compromiso de Air Europa iniciado ya en 2016 con Colombia, al inaugurar entonces su ruta a Bogotá; se refrenda ahora con este segundo destino al que la compañía aérea volará también con sus Boeing 787-8. Air Europa operará más de 300 vuelos anuales a Medellín, con los que ofertará más de 90.000 plazas, y con los que espera registrar durante su primer año una ocupación media superior al 80%.

Asimismo, otra de las nuevas rutas de la compañía es Panamá, con la que refuerza su presencia en Centroamérica donde ya opera desde 2017 en Honduras. La apuesta que Air Europa realiza por el mercado panameño implica también garantías de una excelente conectividad desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen con otros destinos de América Central como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, así como con Colombia.

También, la aerolínea reforzará su desarrollo en Argentina a partir del próximo 1 de junio cuando se inaugure su nueva ruta. Volará hasta Puerto Iguazú con dos frecuencias semanales. Así, esta ciudad se convierte en el tercer destino argentino donde opera la compañía, demostrando el más firme compromiso con el desarrollo turístico y económico del país. También, Air Europa unirá Madrid con Casablanca y Túnez, a partir del próximo mes de junio

La más eficiente

Air Europa es la primera aerolínea europea de red más eficiente del mundo, según el informe Atmosfair, la organización alemana medioambiental que, anualmente, clasifica las 200 aerolíneas más grandes del mundo en función de su eficiencia climática; es decir, de las emisiones de CO2 por servicio de transporte. La apuesta de la compañía por la flota más eficiente se verá reforzada con la llegada de los primeros B737 MAX, que presentan un excepcional rendimiento; y se suma a las múltiples acciones que la división aérea de Globalia lleva a cabo.

Innovación turística

La Organización Mundial de Turismo (OMT) y el grupo Globalia han creado un nuevo hub de innovación turística, que acogerá proyectos llegados de todas las partes del mundo. Wakalua nace para apoyar y descubrir startups y proyectos innovadores, colaborando así en la transformación del turismo.

Esta unión con la OMT nació en junio de 2018 cuando se creó de forma conjunta la primera competición de startups de turismo. La convocatoria logró reunir 3.000 postulaciones de 133 países cuando se lanzó. En Budapest se seleccionaron a los 10 proyectos finalistas que presentaron sus iniciativas durante el primer día de Fitur de este año. Refundit fue el ganador de esta primera convocatoria. La empresa israelí ofrece una aplicación tecnológica para la devolución de impuestos a turistas residentes fuera de Europa, cuando visitan el viejo continente. De esa manera se permite gestionar la devolución a través de la propia app. Tanto Refundit como el resto de finalistas serán los primeros inquilinos del hub Wakalua donde tendrán la opción de dar vida a sus novedosos proyectos. Wakalua está ubicado en Barrabés Growth Space, el espacio que la consultora de innovación Barrabes.biz (que colabora con este pionero centro de desarrollo de ideas) tiene reservado, entre otras cosas, para startups y proyectos de innovación abierta.

'Be Live Hotels'

Be Live Hotels, la cadena perteneciente a la división hotelera del grupo Globalia, refuerza su apuesta por República Dominicana inaugurando su séptimo hotel en la isla, el Be Live Collection Punta Cana Adults Only.

El nuevo establecimiento, de categoría cinco estrellas, ha supuesto una inversión de 22 millones de euros pra el grupo español. Asimismo, cuenta con 403 amplias y confortables habitaciones y está ubicado en una inmejorable primera línea de playa.