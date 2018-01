GoPro se hunde un 23%: abandona su división de drones, despide a 250 trabajadores y reduce sus previsiones

he estado mirando el grafico de gopro, la compañia empezo a cotizar en 2014 a 35 dolares, ahora esta a 6 dolares, y han caido mas de un 80% desde que salio a bolsa.



la razon no es mas, de que muchas compañias medianas o pequeñas suelen salir a bolsa en sus mejores años para cazar grandes sumas de dinero, sin importar mucho su poder a futuro.



pero grandes salidas a bolsa de grandes cotizadas y con negocios unicos, como facebook o aena por ejemplo, no han hecho mas que subir, y la razon es el tamaño, a mas grandes, mas dificil que te aplasten.



buffet no recomienda comprar acciones en opv, al menos hasta 10 años despues.