El Gobierno contacta con el ministro Huerta para aclarar hoy mismo su condena por fraude fiscal

Es muy curioso que todos estos "progres" defienden que el que mas tiene pague mas (como si no fuera así ya) y cuando son ellos los que han de pagar buscan cualquier artificio para no hacerlo , lo logico sería que pagaran incluso por encima de lo que la ley establece ya que sus ideas parecen ir en ese sentido , pues no , son como el medico que te dice que te tienes que vacunar y que él no se vacuna ni amarrado , la gente de izquierdas son como los que dicen ser catolicos "no practicantes" pues eso soy de izquierdas "no practicante" me gusta el lujo vivir como un burgues y no pagar impuestos ¡anda ya!