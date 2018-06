Sánchez, tranquilo con la explicación de Màxim Huerta, rechazó en 2015 tolerar esos 'trucos' fiscales en su equipo

El ministro no dimitirá por que esta protegido por Sánchez que es su cómplice, P Sánchez eres inmoral, tramposo y un aventurero que llevas a España de cabeza, no eres demócrata por que tienes miedo a al pueblo, por eso no haces elecciones, tu gobierno no es un gobierno salido del Pueblo, es un gobierno ilegal, elecciones ya