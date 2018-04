770 420

Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid

Cifuentes dice que el hurto "fue un error involuntario" y que ya se conocía

De momento no renuncia a la presidencia del partido ni al acta de diputada

Denuncia que la campaña de "acoso y derribo" ha superado lo político

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este miércoles su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid después haber mantenido una reunión de urgencia con su equipo de Gobierno en la Asamblea de Madrid. Lo hace el mismo día que ha salido a la luz un vídeo de 2011 de un supuesto hurto en un centro comercial y del que ella ha reconocido la veracidad: "Fue un error involuntario", ha explicado. Rajoy ordenó que la dimisión fuera antes del debate del pleno de los Presupuestos.

La publicación del vídeo, difundido esta mañana por OkDiario, ha llevado al equipo de Cifuentes a mantener una reunión de urgencia, tras la que ha sido convocada la comparecencia -también de urgencia- en la que ha anunciado su dimisión de la presidencia, pero no a la presidencia del PP de Madrid ni a su acta de diputada. "Me llevé los productos sin darme cuenta, con este vídeo me intentaron extorsionar hace tiempo y lo puse en manos de la Policía", ha explicado Cifuentes, que asegura que abonó los productos cuando le advirtieron al salir del centro comercial.

Esta última polémica, sumada a las dudas sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) al que ha llegado a renunciar, han abocado a la presidenta a dejar el cargo antes de concluir su mandato. "Es una campaña de acoso y derribo, se ha ido más allá de la política, es un ataque personal contra mí", ha añadido en una rueda de prensa sin preguntas en la que ha matizado que se trata de una "meditada decisión" de la que pensaba informar después del 2 de mayo pero que se ha visto obligada a adelantar.

Contundencia en el PP

"Me voy con la cabeza muy alta, muy orgullosa", ha apuntado sobre su gestión. "No tiro la toalla, creo que es lo mejor para todos", ha dicho, confiando que en el futuro "se reconozcan ciertas cosas".

Hasta ahora, la postura de Cifuentes descartaba la dimisión. Sus explicaciones sobre el máster, que no convencieron a la oposición y que la iban a llevar a enfrentarse a otra moción de censura, para ella eran suficientes y "no cometí ninguna ilegalidad" su frase de cabecera para rebotar cualquier posibilidad de culpa.

Sin embargo, este miércoles desde Génova ya habían planteado la situación como "insostenible" y el presidente del Gobierno dio la orden de que la dimisión se presentara antes del inicio del pleno de los Presupuestos. Ha sido el propio Mariano Rajoy, en los pasillos del Congreso, el primero en valorar la dimisión. "Ha hecho lo que tenía que hacer, espero que esto no vuelva a ocurrir".

En cuanto al futuro del gobierno madrileño, todo está en el aire aunque Albert Rivera ha esbozado los planes de Ciudadanos: si el PP presenta un candidato "limpio", Cs no apoyará a Ángel Gabilondo.

