El Gobierno aprueba recurrir ante el Constitucional la candidatura de Puigdemont al pleno de investidura

El Partido Popular ha presentado la correspondiente denuncia al diario ABC por publicar una entrevista en primera plana a Inés Arrimadas en la jornada de reflexión del 21 de Diciembre.



Como demócrata le doy las gracias al Partido Popular por pararle los pies a quién no respeta las reglas democráticas en unas elecciones.



Y me sorprendo de que eso no haya molestado a los demás partidos.