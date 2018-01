Los letrados del Parlament rechazan la investidura telemática de Puigdemont

Consideran que contraviene el Reglamento de la Cámara catalana

Los letrados ven "imprescindible" la asistencia al pleno de investidura

El escenario de Junts per Catalunya pasa por investirle a distancia

Carles Puigdemont. Foto: Reuters

Los letrados del Parlament han rechazado este lunes la investidura telemática de Carles Puigdemont, después de analizar el escenario que propone Junts per Catalunya y para el que el propio expresidente catalán ha pedido respeto este lunes.

Los letrados han elaborado este lunes un informe en el que consideran que contraviene el Reglamento de la Cámara catalana.

El informe defiende que es "imprescindible" la asistencia al pleno del candidato a la Presidencia de la Generalitat; entre otras razones, porque debe poder debatir oralmente y de forma directa con todos los grupos.

Los letrados también exponen que los tres diputados electos que están en la cárcel pueden delegar el voto en otro diputado de su grupo, mientras que rechaza que puedan hacerlo los cinco miembros del Govern cesado que están en Bélgica; entre ellos, Puigdemont.

En estos días de debate, la Asociación Española de Letrados de Parlamentos (Aelpa) ya consideró que una investidura telemática de un presidente autonómico en España sería "retorcer" de forma "bastante inaceptable" el reglamento de una Cámara, incluido el de la catalana.

Así se pronunció, en declaraciones a Servimedia, la presidenta de Aelpa, Encarnación Fernández-Simón, letrada de la Asamblea de Murcia, al valorar que Puigdemont pretenda ser investido presidente de la Generalitat por vía telemática al encontrarse en Bruselas.

Se da la circunstancia de que los letrados del Parlamento catalán, que forman parte de Aelpa, previsiblemente deberán emitir un informe sobre la investidura a distancia, ante la insistencia de Puigdemont en usar esta vía.

"Acto parlamentario único"

A este respecto, la presidenta de Aelpa argumentó que la sesión de investidura es un "acto parlamentario único", lo que dificulta que no se haga de forma presencial. Indicó que, entre otras cosas, "no está previsto" que el candidato a la Presidencia no esté presente en el debate e intente intervenir a través de "mediadores" y "asistido por terceros". A su entender, es "totalmente obligado" que el aspirante a dirigir el Gobierno esté presente para responder a los distintos partidos.

Además, la presidenta de Aelpa sostuvo que es "muy dudoso" que Puigdemont pudiera delegar el voto en otras personas y que pueda participar en la sesión de investidura en otro país y fuera del territorio sobre el que rige la "soberanía nacional".

