Trapero prohíbe a los Mossos usar la fuerza si no hay agresión previa y precintar los colegios electorales

Ramoncillo pillo.



Primero: Tu no tienes una empresa y si la tienes, JAMAS has pagado impuestos, por que te hubieras dado cuenta de quien es el que te/os somete a latrocinio con los impuestos.



Los impuestos, salvo IVA, tienen una parte estatal (que es la misma en TODOS sitios, da igual que sea el pueblo mas perdido de Andalucía o Barcelona). La otra parte... Ay la otra parte... es donde os castigan el bolsillo.



Esta parte es la parte autonómica y... resulta que Cataluña (y da igual que impuesto sea) es de los mas altos con diferencia en toda España (bueno, creo que Andalucía os gana en alguno, pero por poco...).



Decis que 'Espanya ens roba'... No muchachito no. España NO os roba, quien os ordeña y saquea es vuestra Generalitat cargando como carga la parte autonómica. Me da igual que sean autonómicos como municipales, ahí también os castigan de lo lindo y vaya... ahi es estado Español no rasca nada de nada. Pero aún asi seguís con la misma cancioncita de moda 'Espanya ens roba' y está mas que escuchada y quien tenga dos neuronas funcionales, sabe que esto no es así.



Segundo: En lo que os han embarcado es cualquier cosa menos una 'causa justa' como os emperraís en decir. Es de lejos el mayor ejercicio de adoctrinamiento que ha habido en EspaÑa (y me atrevería a decir que en Europa), por no decir que es la mayor y mejor cortina de humo jamás desarrollada.



Todo este embrollo viene debido a el poco honorable Arturo Mas que viendo que recibian poco dinero se fué a Madrid a 'pedir mas' por que el deficit crecía de forma desmesurada, ademas... para terminar de arreglarlo, quería 'gestionar' (y por extensión: meter mano) al IVA. A lo que le dijeron que 'naranjas de la china'.



Paralelamente, vuestro gobierno viendo que desde Madrid le decian que no... se dedicaron a retocar donde podian hacerlo, en el tramo autonómico de los impuestos y ahi se les fué la mano, mientras tanto seguian con la dichosa cancion 'Espanya ens roba'.



Con la dichosa cancioncita de moda... sirvió de cortina de humo para hacer creer que esa mentira que os dijeron cientos de miles de veces... os la creyeraís. Pero mientras tanto, quien os seguia metiendo mano en el bolsillo era vuestro 'muy honorable' (o poco) gobierno autonómico. También sirvió para tapar cosas vergonzantes como el caso Palau, el 3% y... otros.



Os han mentido en cosas que se les tendría que caer la cara de verguenza y ya os lo han repetido por activa y por pasiva que esto no es así. Repasemos dos casos claros: La FFF y la RFE/AFE os han dicho que ni de coña jugar en esas ligas, la UE os ha dicho que estais fuera (y para mas INRI), y que para ingresar necesitais que los que os 'robaban' os dejen entrar en la UE.



Lo que les hizo De Gaulle (por dos veces) a los Ingleses va a ser poco comparado con lo vuestro...



No hablemos ya del 75% de la producción de las empresas Catalanas que se vende a España y en la UE... de entrada, ya que no habrian acuerdos, se regirian por las normas de la OMC... empezar a ver el descalabro de ventas y facturación que habría con los aranceles del 10% que se suelen poner de forma general (aunque algunos se disparan mucho mas) y ojo.. que suelen ser reciprocos.



Tercero: Es una cuestión en la que os han lavado tanto el cerebro y os han adoctrinado tanto, que ya dais por verdaderas las mentiras mas burdas y aberrantes, han conseguido que una cosa que se tendria que regir por raciocinio, se guie por sentimientos falsos generados por mentiras. Triste, deleznable y execrable cuanto menos.



En cualquier caso, me da bastante pena como os manipulan de una forma tan basta y burda. Os llevan como borregos a un precipicio. Espero que en el último momento (o un poco antes...) os vuelva de golpe el 'seny' y mandeis a paseo a toda esa panda de papanatas que os mienten y os gestionan de una forma penosa mientras ellos trincan de lo lindo.



Te lo dice uno que abrió los ojos hace tiempo y... que ahora ya 'no me roban'.