El Govern ultima los detalles del 1-O: presenta la urna y convoca a 5,3 millones de votantes

La Generalitat contará con 7.235 voluntarios y 5.249 mesas electorales

Hasta el domingo no desvelarán quiénes son los encargados del recuento

El vicepresident Oriol Junqueras ha pedido no caer en las provocaciones

Comparecencia del Govern para anunciar los últimos detalles organizativos del referéndum que hay convocado para el domingo pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC). El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha anunciado este viernes tres datos principales sobre el referéndum de independencia que la Generalitat ha convocado para el 1-O: están llamados a votar 5.343.358 millones de catalanes y estarán abiertos 2.315 colegios electorales. Protección de Datos advierte de multas de 300.000 euros para quien sea mesa.

El conseller ha insistido en rueda de prensa en que la consulta se celebrará pese al rechazo del Estado: "El domingo se votará". Al final de esa comparecencia, se ha presentado la urna de votación, con tapa negra, de plástico blanco semitransparente y con el logo de la Generalitat.

El recuento: quién y cómo

La Generalitat contará con la ayuda de 7.235 voluntarios de los casi 50.000 que se ofrecieron a colaborar, y el total de mesas electorales previstas en los colegios electorales asciende a 5.249 -el Govern ha citado a tres miembros por mesa, ha explicado el portavoz-.

Para el recuento de votos, Turull ha asegurado que habrá un conjunto de académicos y profesionales que actuarán como una junta electoral para certificar los resultados, aunque no desvelará los nombres hasta el próximo domingo alegando que podrían ser "víctimas de la represión" del Estado.

A menos de dos días del 1-O, no existe formalmente la Sindicatura Electoral que figura en la ley del referéndum aprobada por el Parlament, ya que sus miembros dejaron el puesto para eludir las multas del Tribunal Constitucional.

Turull ha asegurado que el Govern "a cada problema encuentra una solución", y ha añadido que el domingo habrá "un mecanismo con personas de las que nadie dudará de su credibilidad profesional, académica ni personal" que acreditará la validez de los resultados.

Junqueras pide no caer en provocaciones

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "que no caigan en las provocaciones de aquellos que quieren impedir el voto" en el referéndum.

En la misma rueda de prensa -en la que también estaba el conseller de Exteriores, Raül Romeva y que se ha celebrado en el International Press and Broadcasting Center en la sede de la compañía audiovisual Mediapro-, Junqueras ha acusado al Gobierno del Estado de "hacer todo lo posible" para que no se vote, incluso para que no lo hagan los que están contra la independencia.

Frente a la postura del Gobierno central, Junqueras ha contrapuesto la actitud de la Generalitat, que además ha asegurado que siente "amor por las gentes y la cultura de España", un amor que considera que se debe expresar manteniendo las mejores relaciones posibles.

Paralelamente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha mostrado convencido de que los catalanes que acudan a votar el domingo van a actuar de manera pacífica. "No creo que vaya a haber nadie que use la violencia o que quiera provocar violencia que pueda mancillar la imagen pacífica irreprochable del movimiento de independencia catalán", ha afirmado a Reuters.

Puigdemont ha pedido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que han desplegado unos 4.000 agentes de refuerzo a Cataluña para impedir la celebración del referéndum, que actúen siguiendo criterios profesionales, no políticos, el 1 de octubre. "Me gustaría que usaran los mismos criterios que usan (los Mossos). No criterios políticos, no órdenes políticas, sino criterios policiales y profesionales", ha expresado.

